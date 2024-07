PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zeugenaufruf nach Körperverletzung +++ Supermarkt besprüht +++ Motorrad gestohlen +++ Werkzeug aus LKW entwendet +++ Auffahrunfall auf Landesstraße +++ Auto gestreift und geflüchtet

1. Zeugenaufruf nach Körperverletzung,

Bad Homburg, Am Bahnhof, Dienstag, 09.07.2024, 3.20 Uhr

(da)Am frühen Dienstagmorgen kam es auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Homburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung, zu der die Polizei Zeuginnen und Zeugen sucht. Gegen 3.20 Uhr war ein 39-jähriger Mann mit seinem Fahrrad am Bad Homburger Bahnhof unterwegs, als er von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Offenbar grundlos hätten diese dann auf den 39-Jährigen eingeschlagen, sodass er zu Boden ging. Anschließend seien die beiden Männer in Richtung des Rathauses geflüchtet. Die Polizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Eine Versorgung der Verletzungen durch einen Rettungswagen war nicht erforderlich. Nach Angaben des Angegriffenen soll es sich um zwei etwa 1,70 Meter große, etwa 25 Jahre alte, dunkelhäutige Männer gehandelt haben. Einer habe schwarz-weiße, sein Komplize rötliche Kleidung getragen. Wer den Vorfall gegen 3.20 Uhr beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Supermarkt besprüht,

Usingen, Neuer Marktplatz, Freitag, 31.05.2024, 15 Uhr bis Montag, 08.07.2024, 17 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende die Fassade eines Supermarktes in Usingen besprüht. Zwischen Freitag und Montag verunstalteten die bislang unbekannten Täter die rückwärtige Fassade des Marktes in der Straße "Neuer Marktplatz" auf einer Gesamtlänge von knapp 200 Metern und richteten dabei einen Schaden von rund 2.000 Euro an. Der Schaden wurde erst am Montagabend bemerkt. Die Polizeistation Usingen sucht nun nach möglichen Zeuginnen und Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06081) 9208-0 zu melden.

3. Motorrad gestohlen,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Königsteiner Straße, Freitag, 05.07.2024, 22 Uhr bis Montag, 08.07.2024, 17.30 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende im Friedrichsdorfer Stadtteil Burgholzhausen ein Motorrad gestohlen. Die weiße Honda CBR 1000F war unter einer Plastikplane auf einem Parkplatz in der Königsteiner Straße abgestellt. Zwischen Freitag, 22 Uhr und Montag, 17.30 Uhr machten sich Diebe an dem rund 1.500 Euro teuren Zweirad zu schaffen. Zuletzt war an ihm das Kennzeichen WI-CW 69 angebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 erbeten.

4. Werkzeug aus LKW entwendet,

Bundesstraße 275, Parkplatz "Hirtenwiese" bei Weilrod, Donnerstag, 04.07.2024, 15 Uhr bis Montag, 08.07.2024, 9 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen Werkzeuge aus einem Lkw bei Weilrod gestohlen. Der Sattelzug stand von Donnerstagnachmittag bis Montagmorgen auf dem Parkplatz "Hirtenwiese" an der Bundesstraße 275. In dieser Zeit drangen Unbekannte gewaltsam in den Laderaum ein und entwendeten dort gelagertes Werkzeug sowie Benzinkanister im Wert von rund 1.500 Euro. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

5. Auffahrunfall auf Landesstraße,

Landesstraße 3041, bei Friedrichsdorf (Köppern), Montag, 08.07.2024, 9.45 Uhr

(da)Am Montag ereigneten sich auf der Landesstraße 3041 bei Köppern zwei Auffahrunfälle, bei denen ein Mann leicht verletzt wurde. Gegen 9.45 Uhr fuhren fünf Autos hintereinander von Wehrheim kommend in Richtung Köppern. Dabei musste ein vorausfahrender weißer Dacia verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinter fahrender grüner Renault bremste noch rechtzeitig, nicht aber der nachfolgende weiße Ford, der auf den Renault auffuhr und diesen auf den Dacia schob. Der hinter dem Ford fahrende weiße Kia konnte ebenfalls noch rechtzeitig bremsen, nicht aber der zuletzt fahrende blaue Mercedes, der wiederum auf den Kia auffuhr. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf insgesamt knapp 18.000 Euro geschätzt wird. Sowohl der Kia als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des Kia zog sich zudem leichte Verletzungen zu, weshalb ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte. Für die Unfallaufnahme musste die L 3041 im genannten Streckenabschnitt für eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

6. Auto gestreift und geflüchtet,

Neu-Anspach, Hunoldstaler Weg, Sonntag, 07.07.2024, 10.45 Uhr bis 11 Uhr

(da)Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Sonntagmittag in Neu-Anspach ein geparktes Auto gestreift und ist anschließend geflüchtet. Zwischen 10.45 Uhr und 11 Uhr parkte ein weißer VW-T-Roc im Hunoldstaler Weg in Höhe der Hausnummer 2. Innerhalb dieser 15 Minuten muss ein bisher unbekanntes Fahrzeug an dem VW vorbeigefahren und ihn hierbei gestreift haben. Durch den Unfall entstand an dem VW ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Von der Fahrerin oder dem Fahrer des unbekannten Fahrzeugs fehlt bislang jede Spur. Deshalb ermittelt die Polizeistation Usingen nun wegen Verkehrsunfallflucht. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

