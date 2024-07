PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Fahrzeuge beschädigt +++ Im Gesicht verletzt - Zeugen gesucht +++ Tiefgarage von Dieb aufgesucht +++ Pedelec gestohlen +++ Unfälle mit Verletzten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mehrere Fahrzeuge rund um Oberursel beschädigt, Oberursel/Oberstedten/Kronberg-Oberhöchstadt, Donnerstag, 04.07.2024 bis Freitag, 05.07.2024

(fh)In der Nacht zum Freitag ist ein Vandale durch Oberursel und angrenzende Stadtteile gezogen und hat dabei mehrere Fahrzeuge beschädigt. Im Laufe des Freitags meldeten sich gleich fünf Fahrzeughalterinnen und -halter aus Oberursel, Oberstedten und Kronberg-Oberhöchstadt bei der Polizei, da ihre Fahrzeuge allesamt beschädigt worden waren. In vier Fällen hatte der Täter die Windschutzscheiben eingeschlagen, in einem Fall wurden Reifen zerstochen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeuginnen und Zeugen, denen in der Nacht zum Freitag verdächtige Beobachtungen rund um geparkte Fahrzeuge in Oberursel gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer (06171) 6240-0. Für Hinweise zu der Tat aus Kronberg lautet die Nummer (06174) 9266-0.

2. Im Gesicht verletzt - Zeugen gesucht, Oberursel, Holzweg, Freitag, 05.07.2024, 20:15 Uhr

(fh)Am Freitagabend wurde die Polizei zu einem verletzten Mann nach Oberursel gerufen. Gegen 20:15 Uhr meldete ein Bewohner aus Oberursel einen verletzten Mitbewohner, welcher gerade bei ihm aufgeschlagen sei. Eine Polizeistreife traf daraufhin den 50-jährigen sri-lankischen Staatsangehörigen an, welcher Gesichtsverletzungen aufwies und deutlich alkoholisiert war. Der Mann gab an, vor einem Supermarkt im Holzweg von fünf Unbekannten zusammengeschlagen worden zu sein. Weitere Angaben konnte er aufgrund seiner hohen Alkoholisierung nicht machen.

Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache und sucht Zeuginnen oder Zeugen, die eine mögliche Auseinandersetzung am Freitagabend im Holzweg beobachtet haben. Die Telefonnummer lautet (06171) 2712-0.

3. Tiefgarage von Dieb aufgesucht,

Bad Homburg-Kirdorf, Oberste Gärten, Samstag, 06.07.2024, 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Am Samstagmittag ist ein Dieb in einer Tiefgarage in Bad Homburg-Kirdorf an Beute gelangt. Zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr machten sich die Diebe einen unbeobachteten Moment zu nutze und betraten eine Tiefgarage in der Straße "Oberste Gärten". Dort brachen sie mehrere Tore zu Stellplätzen auf und entwendeten von diesen Reifen, eine Wildkamera sowie ein Fahrrad im Gesamtwert von knapp 7.000 Euro. Mit ihrer Beute, für deren Abtransport sicherlich ein Fahrzeug von Nöten war, suchten die Täter unbemerkt das Weite. Hinweise in der Sache werden von der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06171) 2712-0 entgegengenommen.

4. Pedelec gestohlen,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Hinterm Hain, Sonntag, 07.07.2024, 10:00 Uhr bis 15:50 Uhr

(fh)In Ober-Eschbach haben Diebe am Sonntag auf offener Straße ein Fahrrad mitgehen lassen. Vor der Tat hatte eine Bad Homburgerin ihr Pedelec der Marke "Cube" an der U-Bahn Haltestelle Ober-Eschbach mit einem Faltschloss gesichert abgestellt. Nach einigen Stunden kehrte sie zu dem Abstellort zurück und musste feststellen, dass Unbekannte das Schloss geknackt und das Rad gestohlen hatten. Der Wert des Zweirads beläuft sich auf etwa 2.200 Euro.

5. Fahrradfahrer überrollt,

Steinbach, Industriestraße, Freitag, 05.07.2024, 12.54 Uhr

(ro)In Steinbach kam es am Freitagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer von einem Pkw überrollt wurde. Der 29-Jährige befuhr mit seinem Mountainbike die Industriestraße aus Oberursel kommend in Richtung Steinbach Stadtmitte. Eine 76-jährige Fahrerin eines VW Polo kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Zweirad, als sie zum Überholen ansetzte. Der Radfahrer stürzte und wurde anschließend vom Pkw überrollt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus.

6. Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen, Bad Homburg, Kreisstraße 766, Samstag, 06.07.2024, 0.15 Uhr

(ro)Eine alkoholisierte Fahrerin ist am Samstag kurz nach Mitternacht von der Fahrbahn abgekommen. Die 46-Jährige befuhr gegen 0.15 Uhr mit ihrem Fiat die Kreisstraße 766 aus Richtung Friedrichsdorf in Richtung Bad Homburg und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte sie vermutlich mit einem Bordstein, sodass es zu einem Reifenschaden am linken Vorderreifen kam. Aufmerksamen Zeugen fiel auf, dass die Fahrerin nur noch auf der Felge fuhr. Dies meldeten sie der Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurde schnell klar, dass die 46-Jährige getrunken hatte. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille anzeigt hatte, wurde die Frau zur Dienststelle gebracht. Ihr wurde von einem Arzt Blut abgenommen, nach den polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Der nicht mehr fahrbereite Fiat wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

7. Beim Wenden Unfall verursacht,

Bad Homburg, Pappelallee, Samstag, 06.07.2024, 14.30 Uhr

(ro)In Bad Homburg hat ein Mann am Samstag beim Wenden einen schweren Unfall verursacht. Der 45-jährige Fahrer eines Ford befuhr um 14.30 Uhr die Pappelallee aus Richtung der Bundesautobahn661 in Fahrtrichtung Bad Homburg. In Höhe der Einmündung zur Zeppelinstraße überfuhr der Ford-Fahrer die Sperrfläche, um sein Fahrzeug zu wenden und die Fahrt in entgegengesetzter Richtung fortzusetzen. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer einen 31 Jahre alten Rollerfahrer, der die Pappelallee in Richtung Autobahn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Rollerfahrer schwer verletzt wurde und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

