Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raub gescheitert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (09.04.2024) im Hauptbahnhof versucht, das Handy eines 20 Jahre alten Reisenden zu rauben und ist anschließend unerkannt geflüchtet. Der 20-Jährige hielt sich gegen 17.00 Uhr am Gleis zwei auf, als der Unbekannte ihn ansprach und in ein belangloses Gespräch verwickelte. Im Verlauf des Gesprächs riss er dem Mann plötzlich das Handy aus der Hand und flüchtete in Richtung Gleis 16. Nachdem ihn der 20-Jährige eingeholt hatte, nahm er ihm das Mobiltelefon wieder weg und hielt ihn fest. Als der 20-Jährige umstehende Passanten durch Hilferufe auf sich aufmerksam machte, sprühte ihm der Unbekannte Reizgas ins Gesicht und flüchtete. Der Täter war etwa 185 Zentimeter groß und zirka 30 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke, eine silberne Jeanshose und weiße Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell