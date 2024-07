PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Taschendiebe unterwegs +++ Scheibe eingeschlagen & Lenkrad gestohlen +++ Wohnmobile aufgebrochen +++ Betrunkener fährt Mädchen über die Füße +++ Quadfahrer bei Unfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Taschendiebe unterwegs,

Oberursel, An den Drei Hasen, Donnerstag, 04.07.2024, 10:30 Uhr

(da)Am Donnerstag waren Taschendiebe in Oberursel unterwegs. Gegen 10.30 Uhr befand sich eine 76-jährige Frau in einem Supermarkt in der Straße "An den Drei Hasen". Während sie einkaufte, wurden zwei Trickdiebinnen auf sie aufmerksam. Während eine der beiden die Frau ablenkte, griff die andere in deren Handtasche und nahm die darin befindliche Geldbörse an sich. Anschließend gingen die beiden Frauen zu einem Geldautomaten in Frankfurt und hoben vom Bankkonto der Rentnerin 1.000 Euro ab. (oder mit der Bankkarte) Die beiden Täterinnen wurden später als 40 bis 45 Jahre alt und südosteuropäisch aussehend beschrieben. Eine der beiden hatte dunkle Haare und war mit einer hellen Jacke und einer hellen Hose bekleidet. Gerade in der Sommerzeit bieten sich Taschendieben immer wieder Gelegenheiten, an Ihr Eigentum zu gelangen. Die Polizei rät daher, vor allem beim Einkaufen, bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Freizeit besonders auf Wertsachen zu achten. Besondere Vorsicht ist bei dichtem Gedränge geboten. Geldbörsen, Bargeld, Mobiltelefone sowie Kredit- und EC-Karten sollten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder in der Handtasche eng am Körper getragen werden. Nutzen Sie auch in Schwimmbädern die Möglichkeit, Wertsachen einzuschließen oder lassen Sie sie am besten gleich zu Hause! Auch Zettel mit Passwörtern oder PINs gehören nicht ins Portemonnaie! Die Kriminalpolizei ermittelt nun im vorliegenden Fall und nimmt unter der Rufnummer (06171) 2712-0 Hinweise entgegen.

2. Scheibe eingeschlagen und Lenkrad gestohlen, Bad Homburg, Landgrafenstraße, Mittwoch, 03.07.2024, 15 Uhr bis Donnerstag, 04.07.2024, 11.30 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch und Donnerstag in Bad Homburg ein Auto aufgebrochen. Die Täter schlugen zwischen 15 Uhr und 11.30 Uhr die Seitenscheibe eines in der Landgrafenstraße geparkten silberfarbenen Mercedes C-Klasse ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Dort hatten sie es auf ein Lenkrad im Wert von rund 2.000 Euro abgesehen. Sie bauten es aus und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 2712-0 entgegen.

3. Wohnmobile aufgebrochen,

Friedrichsdorf, Rudolf-Braas-Straße, Mittwoch, 03.07.2024, 19 Uhr bis Donnerstag, 04.07.2024, 11 Uhr

(da)Diebe haben zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr zwei Wohnmobile in Friedrichsdorf aufgebrochen. Vermutlich im Schutz der Nacht gelangten die Täter auf den Parkplatz in der Rudolf-Braas-Straße. Dort verschafften sie sich Zugang zu zwei Wohnmobilen. Aus einem entwendeten sie zwei E-Scooter und einen Staubsauger im Wert von rund 1.500 Euro. Ob aus dem anderen Wohnmobil etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Hinweise in diesem Zusammenhang werden unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegengenommen.

4. Betrunkener fährt Mädchen über die Füße, Bad Homburg, Homburger Straße, Donnerstag, 04.07.2024, 15.40 Uhr

(da)Am Donnerstag ist in Bad Homburg ein betrunkener Autofahrer einem Mädchen über die Füße gefahren. Gegen 15.40 Uhr stieg ein 71 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in seinen Ford, um von dort aus auf die Homburger Straße zu fahren. Zur gleichen Zeit wartete ein 14-jähriges Mädchen an einer Bushaltestelle in der Nähe der Parkplatzausfahrt. Als der 71-Jährige nun vom Parkplatzgelände fuhr, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr so dem Mädchen über die Füße. Rettungsdienst und Polizei wurden zur Unfallstelle gerufen. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Daraufhin wurde er zur Polizeistation Bad Homburg gebracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Der 71-Jährige muss sich nun einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten. Das 14-jährige Mädchen wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

5. Quadfahrer bei Unfall verletzt,

Landesstraße 3030, bei Weilrod, Donnerstag, 04.07.2024, 17.40 Uhr

(da)Bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw ist am Donnerstagabend ein Quadfahrer leicht verletzt worden. Das Quad und ein Kia Niro befuhren gegen 17.40 Uhr hintereinander die Landesstraße 3030 von Bad Camberg kommend in Richtung Rod an der Weil. An der Kreuzung zur L 3337 wollte der vorausfahrende Kia nach links abbiegen. Dies erkannte der 25-jährige Quadfahrer offenbar zu spät und fuhr dem Kia hinten auf. Dabei verletzte sich der 25-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 45-jährige Fahrer des Kia blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro, das Quad war nicht mehr fahrbereit.

6. Motorradfahrer kommt zu Fall,

Bundesstraße 456, bei Wehrheim, Donnerstag, 04.07.2024, 19 Uhr

(da)Am Donnerstag stürzte ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße 456 bei Wehrheim und verletzte sich leicht. Gegen 19 Uhr fuhr der 66-Jährige auf einer Suzuki von Usingen kommend in Richtung Wehrheim. Vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn verlor er in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Am Motorrad entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der 66-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

