POL-HG: Einbrecher scheitern an Balkontür +++ Windschutzscheibe eingeschlagen +++ Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall im Einsatz

1. Einbrecher scheitern an Balkontür,

Oberursel, Bergweg, Dienstag, 18.06.2024 bis Dienstag, 02.07.2024

(da)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher an der Balkontür eines Mehrfamilienhauses in Oberursel gescheitert. Zwischen dem 18. Juni und dem 2. Juli suchten die Täter das Wohnhaus im Bergweg auf. Dort hebelten sie mehrfach an einer Balkontür im Erdgeschoss. In die Wohnung gelangten sie jedoch nicht, weshalb sie unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten. Sie hinterließen einen Schaden von mehreren hundert Euro. Sollte Ihnen in dem genannten Zeitraum etwas aufgefallen sein, nimmt die Kriminalpolizei Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegen.

2. Windschutzscheibe eingeschlagen,

Oberursel, Borkenberg, Mittwoch, 03.07.2024, 2.30 Uhr

(da)Eine noch unbekannte Person hat am Mittwochmorgen in Oberursel eine Windschutzscheibe eingeschlagen. Gegen 2.30 Uhr wurden die Besitzer eines grauen Toyota Land Cruiser durch einen lauten Schlag geweckt. Als sie sich daraufhin zu ihrem Auto begaben, mussten sie feststellen, dass jemand die Frontscheibe eingeschlagen hatte. Die Polizei wurde verständigt und leitete zunächst eine Nahbereichsfahndung ein. Bisher konnte die tatverdächtige Person jedoch nicht ermittelt werden. Die Polizeistation Oberursel ist nun mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall im Einsatz, Bundesstraße 275, bei Usingen-Merzhausen, Mittwoch, 03.07.2024, 9.15 Uhr

(da)Am Mittwochmorgen ereignete sich kurz vor dem Usinger Stadtteil Merzhausen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Beteiligte schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 9.15 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Opel Corsa die Bundesstraße 275 von Usingen in Richtung Merzhausen. Kurz vor dem Ortseingang Merzhausen geriet der Opel aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam dem Auto jedoch ein Lkw entgegen, den der Opel seitlich streifte. Anschließend geriet der Opel ins Schleudern und in den Straßengraben, wo er sich überschlug und schlussendlich zum Stehen kam. Die 21-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere, aber nach erster Einschätzung nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Für die Dauer der Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme musste die B275 im betroffenen Streckenabschnitt für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

