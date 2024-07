PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sexuelle Belästigung - Festnahme +++ Seitenscheibe eingeschlagen und Geldbörse geklaut +++ Berauscht Unfall gebaut +++ Drei Leichtverletzte nach Autounfall +++ Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Sexuelle Belästigung - Festnahme,

Oberursel, Berliner Straße, Freitag, 28.06.2024, 18.15 Uhr

(da)Der Polizei gelang es in Oberursel, einen Tatverdächtigen nach mehreren sexuellen Belästigungen festzunehmen. Es handelt sich um einen 13-jährigen Jungen. Am Freitag gegen 18.15 Uhr meldete sich eine Frau bei der Polizeistation Oberursel und teilte mit, dass sie soeben in der Berliner Straße von einem Unbekannten sexuell belästigt worden sei. Dieser habe vor ihr auf einem Elektroroller sein Geschlechtsteil entblößt und daran manipuliert. Ähnliche Vorfälle waren der Polizei bereits in den vergangenen Tagen gemeldet worden. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung und einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten Polizeikräfte den Tatverdächtigen schnell ausfindig machen. Es handelt sich um einen 13-jährigen Jungen aus Oberursel. Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Diese ergaben, dass der 13-Jährige auch für die vorangegangenen Taten vor wenigen Tagen in der Oberurseler Innenstadt in Frage kommt. Der Junge wurde zunächst zur Polizeistation gebracht und dort seinen Eltern übergeben. Zudem wird das Jugendamt über den Vorfall informiert.

2. Seitenscheibe eingeschlagen und Geldbörse geklaut, Steinbach, Frankfurter Straße, Montag, 01.07.2024, 22.30 Uhr und Dienstag, 02.07.2024, 5 Uhr

(da) In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter ein Auto in Steinbach aufgebrochen und eine Geldbörse gestohlen. Zwischen 22.30 Uhr und 5 Uhr parkte ein silberfarbener VW Touran auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße 21. In dieser Zeit schlugen Unbekannte die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und gelangten so in den Innenraum. Dort entwendeten sie eine Geldbörse, mit der sie unerkannt entkamen. Sollte Ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen sein, nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 Hinweise entgegen.

3. Berauscht Unfall gebaut,

Steinbach, Eschborner Straße, Montag, 01.07.2024, 19 Uhr

(da)Ein berauschter Autofahrer hat am Montag in Steinbach einen Unfall verursacht. Der 24-Jährige war gegen 19 Uhr mit einem schwarzen Opel auf der Eschborner Straße in Richtung Niederhöchstädter Straße unterwegs. Auf dieser Strecke verlor der 24-Jährige die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit zwei Hauswänden, bis sein Wagen schließlich zum Stehen kam. Am Auto, an den beiden Hausfassaden sowie an einem Verkehrszeichen, das bei dem Unfall ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden war, entstand ein Schaden von rund 16.000 Euro. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, stellten die Einsatzkräfte erhebliche Auffälligkeiten beim Fahrer fest, die den Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss erhärteten. Das Auto erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Da der junge Mann bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten hatte, wurde er zunächst mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort erfolgte auch eine Blutentnahme für das gegen ihn eingeleitete Strafverfahren. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen musste die Eschborner Straße zeitweise voll gesperrt werden.

4. Drei Leichtverletzte nach Autounfall, Kreisstraße 753, bei Weilrod, Montag, 01.07.2024, 16.30 Uhr

(da)Bei einem Verkehrsunfall bei Weilrod sind am Montag drei Personen leicht verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr befuhr eine 40-jährige Frau mit ihrer 6-jährigen Tochter in einem schwarzen VW die Kreisstraße 753 aus Richtung Merzhausen kommend. Zur gleichen Zeit fuhr ein 81-Jähriger mit seinem weißen Porsche von der Merzhäuser Straße aus Richtung des dortigen Golfclubs kommend auf die K753 in Richtung Altweilnau ein. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten VW, weshalb es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Alle Insassen erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

5. Auffahrunfall mit Leichtverletzten,

Landesstraße 3003, bei Bad Homburg, Montag, 01.07.2024, 17 Uhr

(da)Am Montagnachmittag sind die Beteiligten eines Auffahrunfalls bei Bad Homburg leicht verletzt worden. Gegen 17 Uhr befuhren ein schwarzer Volvo und ein grauer Kia in dieser Reihenfolge die Landesstraße 3003 in Richtung Friedrichsdorf. An der Kreuzung zur Zeppelinstraße näherte sich von rechts ein Rettungswagen mit eingeschalteten Sondersignalen, der nach rechts auf die Landesstraße abbiegen wollte. Aus diesem Grund bremste die 38-jährige Volvo-Fahrerin ab. Scheinbar durch den Rettungswagen abgelenkt, bemerkte die 24-jährige Kia-Fahrerin dies zu spät und fuhr hinten auf. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und wurde von der verständigten Feuerwehr vorübergehend an einer dortigen Bushaltestelle abgestellt. Die beiden Fahrerinnen sowie das im Volvo mitfahrende 3-jährige Kind erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

