PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher in Restaurant & an Kita +++ Hoher Schaden durch Sachbeschädigung +++ Nach Verkehrsunfall - angefahrener Fußgänger gesucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher in Restaurant,

Bad Homburg, Louisenstraße, Donnerstag, 27.06.2024, 20 Uhr bis Freitag, 28.06.2024, 8 Uhr

(da)In der Nacht auf Freitag sind Unbekannte in ein Restaurant in der Louisenstraße eingebrochen. Zwischen 20 Uhr und 8 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam über einen Hintereingang in das Lokal nahe der Louisen Arkaden ein. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten sie lediglich einen geringen Bargeldbetrag, mit dem sie bislang unerkannt entkamen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegen.

2. Einbrecher scheitern an Kita-Tür,

Königstein, Eppsteiner Straße, Donnerstag, 27.06.2024, 18 Uhr bis Freitag, 28.06.2024, 7 Uhr

(da)Am Freitagmorgen mussten die Verantwortlichen einer Kindertagesstätte in Königstein feststellen, dass Einbrecher versucht hatten, in ihre Einrichtung zu gelangen. So wies eine Hintertür des Gebäudes in der Eppsteiner Straße mehrere Hebelmarken auf. An der Tür entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Sie hielt jedoch allen Hebelversuchen stand, weshalb die Einbrecher unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten. Der Tatzeitraum wird bislang auf Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 7 Uhr eingegrenzt. Sollte Ihnen in dieser Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen sein, so nimmt die Kriminalpolizei Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegen.

3. Hoher Schaden durch Sachbeschädigung, Bad Homburg, Hofheimer Straße, Samstag, 29.06.2024 bis Sonntag, 30.06.2024

(da)Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag in Bad Homburg zwei Autos beschädigt. Die Täter suchten zu einem noch unbekannten Zeitpunkt zwei Autos in der Hofheimer Straße auf. Es handelte sich um einen schwarzen BMW X3 und einen schwarzen VW Polo. Beide Autos wurden rundum zerkratzt, sodass ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro entstand. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Daher bittet die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

4. Nach Verkehrsunfall - angefahrener Fußgänger gesucht, Oberursel, Nassauer Straße, Samstag, 29.06.2024, 14.15 Uhr

(da)Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am Samstag in Oberursel einen beteiligten Fußgänger. Eine 24-Jährige war gegen 14.15 Uhr mit ihrem roten Renault-Twingo auf der Nassauer Straße in Richtung Bahnhof unterwegs. An einer Bushaltestelle in Höhe der Hausnummer 8 sei plötzlich ein Fußgänger auf die Straße gelaufen und mit ihrem Auto zusammengestoßen. Der Fußgänger sei vermutlich aus einem an der Haltestelle stehenden Bus ausgestiegen und in Richtung der Gleise gelaufen. Die Frau fragte noch, ob der Mann verletzt sei, aber der Mann lief einfach weiter. Später stellte die Frau mehrere Dellen an ihrem Auto fest. Bei dem Fußgänger handelt es sich um einen 20 bis 25 Jahre alten Mann. Er war zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, trug einen langen weißen Pullover mit roter Aufschrift und einen schwarzen Rucksack. Auffällig an ihm waren auch seine seitlich abrasierten und oben längeren roten Haare. Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen sowie den betroffenen Fußgänger, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell