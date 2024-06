PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Raub in Einfamilienhaus - Bewohnerin gefesselt +++ Auto zerkratzt +++ Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt - Zeugensuche

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Raub in Einfamilienhaus - Bewohnerin gefesselt, Bad Homburg, Heinrich-von-Kleist-Straße, Mittwoch, 26.06.2024, 8.40 Uhr

(da)Am Mittwochmorgen kam es in der Heinrich-von-Kleist-Straße in Bad Homburg zu einem schweren Raub, bei dem die Täter eine im Haus befindliche Frau fesselten. Nach ersten Ermittlungen drangen die Täter gegen 8.40 Uhr über eine Terrassentür in das dortige Einfamilienhaus ein. Hier wurden sie von einer Bewohnerin überrascht, die sie überwältigten und mit Kabelbinder fesselten. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Haus nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie eine Handtasche, bevor sie vermutlich durch einen weiteren heimkehrenden Bewohner gestört wurden und flüchteten. Die Frau blieb körperlich unverletzt. Bei den Einbrechern handelte es sich um drei Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren, die alle ihre Gesichter maskiert hatten. Einer der Täter trug schwarze Schuhe, darunter weiße Socken, eine graue Hose, einen blauen Kapuzenpullover, graue Handschuhe, ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht und eine schwarze Baseballmütze. Der zweite Täter war mit rot-weißen Turnschuhen der Marke "Nike", grauen Socken, einer dunkelblauen Jogginghose der Marke "Adidas" mit hellblauen Streifen, einem grauen Oberteil, dunklen Handschuhen, einem schwarzen Mundschutz und einer schwarzen Baseballmütze bekleidet. Der dritte Täter trug eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und ein schwarzes Oberteil sowie blaue Handschuhe, eine graue Baseballmütze und einen schwarzen Rucksack. Alle drei Einbrecher sprachen Russisch mit kasachischem oder usbekischem Dialekt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegen.

2. Auto zerkratzt,

Königstein, Ölmühlweg, Mittwoch, 19.06.2024, 13 Uhr bis Mittwoch, 26.06.2024, 8.10 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen einen Pkw in Königstein zerkratzt. Das betroffene Fahrzeug, ein grauer Mino One, parkte seit Mittwoch, 19.06.2024, am Straßenrand des Ölmühlwegs 39. Eine Woche später, am 26.06.2024, wies der Mini einen länglichen Kratzer an der Beifahrerseite auf. Wer den Wagen auf diese Weise beschädigt hat, ist bislang nicht bekannt. Daher bittet die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

3. Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt - Zeugensuche, Oberursel, Feldbergstraße, Mittwoch, 26.06.2024, 9.50 Uhr

(da)Bei einem Unfall in Oberursel ist am Mittwochmorgen eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich zur Unfallrekonstruktion zu melden. Die 52-Jährige befuhr gegen 9.50 Uhr mit ihrem Fahrrad den Homm-Kreisel (Kreisverkehr Feldbergstraße/Hohemarkstraße), als sie nach ersten Erkenntnissen stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da sich die 52-Jährige bislang nicht an den Unfall erinnern kann und somit unklar ist, ob weitere Verkehrsteilnehmende beteiligt waren, bittet die Polizei mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden, damit der genaue Unfallhergang rekonstruiert werden kann.

