POL-HG: Autodiebe unterwegs +++ Reifen an zwei Pkw zerstochen +++ Motorradfahrer verletzt +++ Zeugin nach Verkehrsunfallflucht gesucht +++ Motorradfahrer bei Unfall tödlich verunglückt

1. Autodiebe unterwegs,

Oberursel, Montag, 24.06.2024, 1.45 Uhr bis Montag, 24.06.2024, 3.30 Uhr

(da)In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Autodiebe in Oberursel zugeschlagen. Ihre Beute: zwei hochwertige Fahrzeuge im Gesamtwert von 95.000 Euro. Zwischen 1.45 Uhr und 2.15 Uhr machten sie sich im Bergweg an zwei BMW zu schaffen. In beiden Fällen gelangten sie ohne Gewaltanwendung ins Fahrzeuginnere. Letztlich erbeuteten sie jedoch nur einen weißen BMW 340i im Wert von 40.000 Euro. An diesem waren zuletzt die Kennzeichen HG-TN 777 angebracht. Die Täter wurden teilweise von Videokameras aufgenommen. Es handelt sich um zwei Männer im jungen Erwachsenenalter. Sie hatten ihre Gesichter mit schwarzen Mützen und schwarzen Tüchern maskiert. Bekleidet waren sie mit schwarzen Jacken und schwarzen Rucksäcken. Einer der beiden trug eine weiße, der andere eine schwarze Jogginghose. Außerdem war noch eine dritte Person beteiligt, die ebenfalls dunkel gekleidet war. Eine Beschreibung ist hier jedoch nicht möglich.

Im Drosselweg versuchten sich die Täter gegen 1.30 Uhr an einem schwarzen Audi Q7. Hier gelangten sie nicht in das Auto und ließen es am Tatort zurück.

Gegen 3.30 Uhr brachen zwei Täter in der Altkönigstraße in einen blauen Audi A6 Avant ein. Auch hier gelangten sie mühelos in das Fahrzeug, entschieden sich dann aber gegen eine Mitnahme und zogen weiter. Es waren zwei Personen. Einer trug eine helle Jacke, einen hellen Kapuzenpullover und schwarze Handschuhe. Vom Begleiter ist nur bekannt, dass er eine helle Hose trug.

Vermutlich zur gleichen Zeit und ebenfalls in der Altkönigstraße wurde ein weißer BMW 530d xDrive gestohlen. Dieser Diebstahl wurde allerdings erst am Montag gegen 14 Uhr bemerkt. Das Auto im Wert von rund 45.000 Euro stand über Nacht in der Einfahrt eines Einfamilienhauses. Am nächsten Morgen war es verschwunden. An dem BMW waren zuletzt die Kennzeichen HG-BL 2007 angebracht. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Täter in sämtlichen Fällen Funkwellenverlängerer nutzten. Mit diesen Geräten ist es möglich, die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Niemals den Schlüssel in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

Weiterhin bittet die Kriminalpolizei um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Sollten Sie die Taten beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden diese unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegengenommen.

2. Reifen an zwei Pkw zerstochen,

Oberursel, Weißkirchen, Kurmainzer Straße, Sonntag, 23.06.2024, 22 Uhr bis Montag, 24.06.2024, 16 Uhr

(da)Unbekannte haben im Oberurseler Stadtteil Weißkirchen die Reifen von zwei Autos zerstochen. Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag parkten ein grauer VW Passat und ein grüner VW Caddy auf einem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 100. In dieser Zeit zerstach ein bislang unbekannter Täter die Reifen der beiden Fahrzeuge und verursachte so einen Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Mit E-Bike über Zaun geflüchtet,

Bad Homburg, Friedrich-Rolle-Straße, Sonntag, 23.06.2024, 23.30 Uhr bis Montag, 24.06.2024, 6 Uhr

(da)Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Bad Homburg ein E-Bike gestohlen. Das graue Cube Reaction Hyp war seit Sonntag, 23.30 Uhr auf einem umzäunten Stellplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Rolle-Straße angeschlossen. Nun machten Fahrraddiebe das Rad in der Nacht aus. Vermutlich sind sie über den Zaun geklettert und mit dem Fahrrad im Wert von rund 2.400 Euro unerkannt geflüchtet. Die Polizeistation Bad Homburg hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Motorradfahrer verletzt,

Landesstraße 3025, bei Schmitten, Montag, 24.06.2024, 14.25 Uhr

(da)Ein Motorradfahrer hat am Montag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich schwer verletzt. Der 27-Jährige war gegen 14.25 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Landesstraße 3025 vom Feldberg kommend in Richtung Niederreifenberg unterwegs. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitplanke und landete im Straßengraben. Durch den Sturz zog sich der 27-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr im Einsatz.

5. Zeugin nach Verkehrsunfallflucht gesucht, Kronberg, Westerbachstraße, Samstag, 14.50 Uhr

(da)Nach einer Verkehrsunfallflucht in Kronberg sucht die Polizei eine Zeugin. Am Samstag gegen 14.50 Uhr versuchte die Fahrerin eines schwarzen BMW 318 diesen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Westerbachstraße in eine Parklücke einzuparken. Dabei stieß sie beim Rangieren gegen eine graue Mercedes E-Klasse. Eine Zeugin sprach die Unfallverursacherin noch auf den Schaden an. Diese parkte jedoch ihren Pkw um, ging einkaufen und verließ schließlich mit ihrem Pkw das Parkplatzgelände. Die Unfallverursacherin konnte ermittelt werden. Von der Zeugin fehlt jedoch jede Spur. Ihre Aussage ist für das laufende Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht von großer Bedeutung. Die Polizeistation Königstein bittet die Frau, aber auch mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06174) 9266-0 zu melden.

6. Motorradfahrer bei Unfall tödlich verunglückt, Landesstraße 3025, bei Weilrod, Dienstag, 25.06.2024, 12 Uhr

(da)Am Dienstagmittag ereignete sich bei Weilrod ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer ums Leben kam. Gegen 12 Uhr befuhr ein Sattelzug die Landesstraße 3025 von Rod an der Weil in Richtung Neuweilnau. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei erlitt der Lkw auf dieser Strecke eine Reifenpanne und musste anhalten. Ein entgegenkommender Mitsubishi-Fahrer bemerkte dies und hielt ebenfalls an. Noch bevor die beiden Fahrer die Gefahrenstelle absichern konnten, fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Motorrad auf das Heck des Mitsubishi auf und kollidierte anschließend mit der Front des Lkw. Rettungs- und Einsatzkräfte eilten zur Unfallstelle, konnten aber nur noch den Tod des 38-Jährigen feststellen. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die L 3025 im genannten Streckenabschnitt für mehrere Stunden gesperrt werden. Zur Erstellung von Übersichtsaufnahmen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Schadenshöhe wird auf 25.000 Euro geschätzt.

