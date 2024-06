PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: "WhatsApp"-Betrüger erbeuten über 3000 Euro +++ Mehrere Fahrzeugscheiben eingeschlagen +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. "WhatsApp"-Betrüger erbeuten über 3000 Euro,

Bad Homburg vor der Höhe, Friedberger Straße Freitag, 14.06.2024, 15:17 Uhr bis Freitag, 14.06.2024, 21:11 Uhr

Trickbetrüger gaben sich gegenüber einem 66-jährigen Bad Homburger via des Messenger-Dienstes "WhatsApp" als dessen Tochter aus. Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Betrüger den GS dazu vier Einzelüberweisungen zu tätigen. Insgesamt erlangten sie so 3707,00 Euro.

- Die Polizei weist darauf hin, dass Betrüger immer häufiger versuchen sich über Messenger-Dienste als Familienmitglieder auszugeben und so an Vermögensauskünfte oder Buchgeld zu gelangen. Kontaktieren Sie im Zweifel immer direkt Verwandte und Familienmitglieder oder Ihre örtliche Polizeidienststelle. -

2. Unbekannte Täter zertrümmern Heckscheibe,

Bad Homburg vor der Höhe, Obernhainer Weg Freitag, 21.06.2024, 13:30 Uhr bis Samstag, 22.06.2024, 07:00 Uhr

Der Geschädigte stellte seinen Peugeot von Freitag auf Samstag im Oberhainer Weg am Straßenrand ab. Durch bislang unbekannte Täter wurde dann die Heckscheibe des Fahrzeuges zertrümmert, mutmaßlich um an den Kofferrauminhalt zu gelangen. Anschließend flüchteten die Täter ohne Tatbeute in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Oberursel unter 06171/2712-0 zu melden.

3. Unbekannte Täter zertrümmern Seitenscheibe,

Oberursel, Zimmersmühlenweg

Freitag, 21.06.2024 bis Samstag, 22.06.2024

Unbekannte Täter haben warfen in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Transporter Iveco die Scheibe der Beifahrertür ein. Der Schaden an dem Transporter wird vorläufig auf ca. 200.-EUR geschätzt. Anschließend flüchteten die Täter ohne Tatbeute in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 zu melden.

4. Hochwertiges Fahrzeug zerkratzt,

Steinbach (Taunus), Königsteiner Straße

Freitag, 21.06.2024 bis Samstag, 22.06.2024

Unbekannte zerkratzten in der Nacht von Freitag auf Samstag auf unbekannte Art und Weise einen Audi Q7. Der Schaden am PKW wird vorläufig auf ca. 600.-EUR geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 zu melden.

5. Verkehrsunfall nach Alkoholfahrt,

Königstein im Taunus, Kronberger Straße

Samstag, 22.06.2024, 23:09 Uhr

Am späten Samstagabend kam es in der Kronberger Straße, in Königstein im Taunus, zu einem Verkehrsunfall bei dem der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Dabei stieß der 47-jährige Fahrzeugführer mit seinem Smart gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota und verletzte sich dabei leicht am Unterarm. Durch die eingesetzten Beamten konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Daher wurde bei ihm auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 19.000 Euro geschätzt. Der Smart musste zudem abgeschleppt werden.

6. Einbruch in Fahrradschuppen,

Grävenwiesbach, Hasselborner Straße

Freitag, 21.06.2024, 16:08 Uhr

Am Freitagnachmittag gelang es einem bisher unbekannten Täter, unbemerkt das Grundstück der Geschädigten zu betreten und sich zu dem dortigen Fahrradschuppen zu begeben. Nachdem die Tür aufgebrochen wurde, montierte der Täter von zwei im Schuppen abgestellten E-Bikes die Fahrradcomputer ab und flüchteten unerkannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Oberursel unter 06171/2712-0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell