POL-HG: Informationsstand zum Thema "Taschen- und Trickdiebstahl" in Bad Homburg

Informationsstand zum Thema "Taschen- und Trickdiebstahl" in Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe

Die Polizeidirektion Hochtaunus bietet am Dienstag einen Informationsstand in Bad Homburg an.

Taschen- und Trickdiebstahl sind Formen des Diebstahls, bei denen Täter oft mit Geschick und Ablenkung die persönlichen Gegenstände von nichtsahnenden Personen entwenden. Diese Art des Diebstahls findet häufig in belebten öffentlichen Bereichen statt, wie z. B. in Einkaufszentren, auf Märkten, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in der Nähe von Touristenattraktionen. Aus diesem Grund richtet das Kommissariat K21/22 der Polizeidirektion Hochtaunus am Dienstag, dem 25.06.2024, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Rahmen des Wochenmarktes ein Informationsstand zu dem Thema "Taschen- und Trickdiebstahl" ein. Der Informationsstand wird sich in Bad Homburg v.d.H., in der Louisenstraße, auf der Höhe des Kurhauses befinden.

Besonders geschulte Kriminalbeamte sowie der Schutzmann vor Ort werden mit ihrem Fachwissen und ihrer Berufserfahrung in dieser Zeit interessierten Bürgerinnen und Bürgern gern zum Thema Rede und Antwort stehen und freuen sich auf einen regen Austausch.

