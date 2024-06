PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Autos beschädigt +++ Leichtkraftrad & Mähroboter gestohlen +++ Beteiligter nach Unfall mit Kind gesucht +++ Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Drei Autos beschädigt,

Oberursel, angezeigt am Donnerstag, 20.06.2024

(da)Am Donnerstag wurden in Oberursel drei Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen angezeigt. Derzeit ist davon auszugehen, dass sich alle drei Taten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet haben. Im Köhlerweg und im Altenhöfer Weg schlugen die unbekannten Täter die Frontscheiben der Fahrzeuge ein. Im Köhlerweg war ein weißer Kia Proceed betroffen, im Altenhöfer Weg ein grauer BMW iX1. In der Clara-Schumann-Straße zerstachen die Unbekannten zudem die linken Reifen eines schwarzen Mercedes GLE. Der Gesamtschaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt. In keinem der drei Fälle gibt es bislang Hinweise auf die Täter. Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe. Sollten Sie eine der Taten beobachtet haben, nimmt die Polizeistation Oberursel Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Leichtkraftrad gestohlen,

Friedrichsdorf, Köppern, Merianweg, Mittwoch, 19.06.2024, 22.15 Uhr bis Donnerstag, 20.06.2024, 10 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde im Friedrichsdorfer Stadtteil Köppern ein Leichtkraftrad gestohlen. Das Motorrad, eine schwarz-weiße Betamotor, war seit Mittwoch 22.15 Uhr im Merianweg abgestellt. Als die Besitzerin am Donnerstag gegen 10 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war das Motorrad im Wert von rund 3.500 Euro verschwunden. An dem Zweirad war zuletzt das Kennzeichen "HG-BI 87" angebracht. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach dem Fahrzeug sowie den Tätern und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171)2712-0 entgegen.

3. Unbekannte entwenden Mähroboter,

Grävenwiesbach, Industriestraße, Dienstag, 18.06.2024, 18 Uhr bis Mittwoch, 19.06.2024, 16 Uhr

(da)Diebe haben in den vergangenen Tagen in Grävenwiesbach einen Mähroboter gestohlen. Dazu drangen die Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag auf das Grundstück in der Industriestraße ein, nahmen den Rasenmäher im Wert von über 2.000 Euro an sich und entkamen unerkannt. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht. Die Polizeistation Usingen ist nun mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Renault zerkratzt,

Bad Homburg, Weberstraße, Donnerstag, 20.06.2024, 11.50 Uhr bis 16:00 Uhr

(da)Unbekannte haben am Donnerstag im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf ein Auto zerkratzt. Zwischen 11.50 Uhr und 16 Uhr parkte ein grauer Renault Megane am Fahrbahnrand der Weberstraße. In dieser Zeit machten sich Unbekannte an dem Auto zu schaffen und zerkratzten vermutlich im Vorbeigehen die Fahrzeugseiten. Dabei richteten sie einen Schaden von rund 2.000 Euro an. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Beteiligter nach Unfall mit Kind gesucht, Königstein, Falkensteiner Straße, Donnerstag, 20.06.2024, 17.30 Uhr

(da)Die Polizei sucht nach einem Unfall am Donnerstagabend in Königstein einen Unfallbeteiligten. Ein bislang unbekannter Mann war gegen 17.30 Uhr mit seinem Auto auf der Sonnenhofstraße in Richtung Falkensteiner Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung hielt der Wagen an einem Zebrastreifen an. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 13-jähriges Mädchen mit ihrem E-Bike auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg und wollte den Zebrastreifen überqueren. Gleichzeitig fuhr das unbekannte Auto an und es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen stürzte und zog sich verschiedene Verletzungen zu. Der Autofahrer sei noch ausgestiegen und habe sich nach dem Wohlergehen des Mädchens erkundigt, sei dann aber weitergefahren. Es soll sich um einen etwa 28 Jahre alten Mann gehandelt haben. Dieser sei etwa 1,80 Meter groß gewesen und habe kurze, blonde, nach oben stehende Haare gehabt. Außerdem habe er einen hellen Dreitagebart getragen und sei mit einem Deutschland-Trikot bekleidet gewesen. Bei seinem Auto soll es sich um einen schwarzen VW Golf mit Bad Homburger Kennzeichen (HG) gehandelt haben. Das Mädchen musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeuginnen und Zeugen, aber auch den in Frage kommenden Fahrer, sich bei der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

6. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Landesstraße 3041, bei Neu-Anspach, Donnerstag, 20.06.2024, 19.30 Uhr

(da)Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 19.30 Uhr befuhren ein schwarzer Suzuki und ein weiterer Pkw die Landesstraße 3041 von Wehrheim kommend in Richtung Neu-Anspach. Nun wollte der Suzuki nach links in einen Feldweg abbiegen. Gleichzeitig näherte sich von hinten ein 28-jähriger Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit und setzte zum Überholen der beiden Autos vor ihm an. Er bemerkte die Abbiegeabsicht des Suzuki zu spät, versuchte noch vor dem Suzuki einzuscheren, kollidierte jedoch mit dessen Heck. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Das Motorrad war anschließend nicht mehr fahrbereit. Sein Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell