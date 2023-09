Polizei Münster

POL-MS: Unfall beim Abbiegen - Polizei sucht Kleintransporterfahrer

Münster (ots)

Nach einem Unfall beim Abbiegen am Mittwochmorgen (13.9., 9:45 Uhr) an der Weseler Straße ist die Polizei auf der Suche nach einem unbekannten Kleintransporterfahrer. Eine Fahrradfahrerin war auf der Weseler Straße Richtung Innenstadt unterwegs. Als sie an der Geiststraße weiter geradeaus fahren wollte, bog zeitgleich der Unbekannte nach rechts in die Geiststraße ab. Die Radlerin fuhr gegen den Wagen und verletzte sich leicht. Der Kleintransporterfahrer fuhr weiter.

Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell