Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 9-Jähriger stürzt auf Schulweg - Autofahrer und Zeugen gesucht

Iserlohn (ots)

Ein 9-Jähriger war am Donnerstagmorgen, gegen kurz nach 08:00 Uhr, mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule. Er nutzte dazu den Gehweg in der Straße Im Wiesengrund. Kurz hinter der Einmündung zur Westfalenstraße nutze ein unbekannter Autofahrer den Gehweg um zu halten oder einzuparken. Er übersah dabei das heranfahrende Kind. Der 9-Jährige bremste daraufhin stark ab und kam dabei zu Fall. Zu einer Kollision kam es nicht. Der Junge zog sich leichte Verletzungen. Er musste jedoch nicht ins Krankenhaus. Der unbekannte Autofahrer kümmerte sich nach dem Sturz nicht um das verletzte Kind und setzte seine Fahrt stattdessen in unbekannte Richtung fort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Autofahrer gegeben können. Eine Beschreibung des Fahrers oder seines Autos liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell