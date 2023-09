Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonnenbrand

Mann belästigt Frauen in der Innenstadt

Rollerdiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Mittwoch, um 20.08 Uhr, brannte eine Mülltonne an der Kölner Straße in Höhe eines Schnellimbisses. Bei Eintreffen der Polizeistreife war das Feuer bereits erloschen. Die Feuerwehr musste nicht erscheinen. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Am Stern-Center soll gestern Nachmittag ein in Halver wohnhafter Mann (24) drei Frauen belästigt haben, unter anderem in dem er ihnen unangenehm nah kam und an das Gesäß fasste. Er warf zudem vorbeilaufenden Frauen "Luftküsse" zu und versuchte eines seiner Opfer zu schlagen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Auch einer Polizeibeamtin fasste er an das Gesäß und versuchte fortlaufend sie zu berühren. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam, wogegen er Widerstand leistete. Auch im Streifenwagen versuchte er noch die Beamten zu beißen und mittels Kopfstoß anzugreifen. Der offenbar alkoholisierte verbrachte den Rest des Tages im Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen sexueller Belästigung, versuchter Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf bzw. Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (dill)

Unbekannte Diebe entwendeten gestern, zwischen 17.45 und 18 Uhr einen E-Roller mit dem Kennzeichen 498EGD an der Heedfelder Straße im Eingangsbereich eines Supermarktes nahe des Schättekopfes. Wer hat die Diebe gesehen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell