PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Autodiebe unterwegs +++ Ladendieb geht Mitarbeiterin an +++ Nicht alles ist Gold, was glänzt - Polizei warnt vor Betrugsmasche +++ Einbruch in Vereinsheim +++ Falsche Handwerker

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zwei Audi gestohlen,

Bad Homburg, Philosophenweg, Oberursel, Buchenweg Dienstag, 18.06.2024, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 19.06.2024, 07:30 Uhr

(da)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Autodiebe in Bad Homburg und Oberursel zugeschlagen. Sie hatten es auf hochwertige Audis abgesehen. Zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 7.30 Uhr stand ein grauer Audi A7 Sportback auf einem Grundstück im Oberurseler Buchenweg. In diesem Zeitraum gelangten die Diebe unbemerkt auf das Gelände und machten sich den Audi im Wert von 100.000 Euro zu eigen. An dem Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen "HU-K 7070" angebracht. Im Bad Homburger Philosophenweg schlugen die Autodiebe gegen 1.30 Uhr zu. Hier traf es einen schwarzen Audi Q7 im Wert von rund 60.000 Euro. An diesem waren die Kennzeichen "HG-GR 321" angebracht. Aufgrund der Spurenlage am Tatort geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zum Öffnen der Fahrzeuge sogenannte Funkwellenverlängerer benutzt haben könnten. Mit diesen Geräten ist es möglich, die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Niemals den Schlüssel in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können! Die Kriminalpolizei ermittelt in den vorliegenden Fällen. Sollten Sie die Taten beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden diese unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegengenommen.

2. Bordelektronik von BMW ausgebaut,

Bad Homburg, Landwehrweg & Am Pfingstbrunnen, Dienstag, 18.06.2024, 17 Uhr bis Mittwoch, 19.06.2024, 7.30 Uhr

(da)In der Nacht auf Mittwoch waren in Bad Homburg erneut Autoteilediebe unterwegs, die die Bordelektronik von BMW ausbauten. Zwischen 17 Uhr und 7.30 Uhr traf es einen schwarzen BMW X3, der in der Straße "Am Pfingstbrunnen" am Fahrbahnrand geparkt war. Gegen 3.30 Uhr fiel darüber hinaus ein schwarzer BMW X5 im Landwehrweg den Dieben zum Opfer. In beiden Fällen nutzten die Täter sogenannte Funkwellenverlängerer, um die Signale der Autoschlüssel abzufangen und so die Keyless-Funktion der Fahrzeuge zu überlisten. So gelangten die Diebe ohne Kraftaufwand in die Autos und bauten die Bordelektronik aus. Im Fall des X5 ließen sie auch das Multifunktionslenkrad mitgehen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei warnt weiterhin vor dem Einsatz der genannten Funkwellenverlängerer betreffend Keyless-Funktionen an Ihrem Auto. Mit diesen Geräten können die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abgefangen werden, um dann das Fahrzeug unberechtigt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können! In den vorliegenden Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei. Sollten Sie die Taten beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden diese unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegengenommen.

3. Ladendieb geht Mitarbeiterin an,

Friedrichsdorf, Cheshamer Straße, Mittwoch, 19.06.2024, 11.30 Uhr

(da)Ein ertappter Ladendieb ist am Mittwoch auf die Mitarbeiterin eines Supermarktes losgegangen. Die Angestellte ertappte gegen 11.30 Uhr einen Jugendlichen, der den Kassenbereich des Marktes in der Cheshamer Straße passierte, ohne für die mitgenommenen Waren zu bezahlen. Sie sprach ihn daraufhin an und forderte ihn auf, sie ins Büro der Marktleitung zu begleiten. Als sie ihm die Ware abnahm, stieß er sie gegen eine Fensterbank und zu Boden und flüchtete. Die Polizei fahndet nun nach dem etwa 17 Jahre alten Jugendlichen. Er war 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte dunkelblonde, gewellte Haare, die nach vorne gekämmt waren. Bekleidet war er mit Jeans und einem grauen Kapuzenpullover. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06171) 2712-0 entgegen.

4. Einbruch in Vereinsheim,

Bad Homburg, Brüningstraße, Dienstag, 18.06.2024, 21 Uhr bis Mittwoch, 19.06.2024, 12 Uhr

(da)Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Vereinsheim in Bad Homburg eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 21 und 12 Uhr unberechtigt Zutritt zu dem Gebäude eines Kleingartenvereins in der Brüningstraße. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke, bis sie in einer dort abgelegten Geldbörse Bargeld fanden. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegen.

5. Falsche Handwerker am Werk,

Glashütten, Limburger Straße, Mittwoch, 19.06.2024, 14 Uhr

(da)Falsche Handwerker waren am Mittwoch in Glashütten unterwegs. Gegen 14 Uhr klingelten sie bei einer Rentnerin in einem Mehrfamilienhaus in der Limburger Straße. Sie seien von der Stadtverwaltung beauftragt, die Rauchmelder in der Wohnung zu überprüfen. Die überrumpelte Dame ließ die beiden Männer herein, die daraufhin in ihren Räumen auf und ab gingen. Nachdem sie ihre "Arbeit" erledigt hatten und gegangen waren, stellte die Frau fest, dass eine Geldbörse und Bargeld fehlten und rief die Polizei. Ein Zeuge beobachtete noch, wie die "Handwerker" zu einem dritten Mann in einen schwarzen Volvo V90 mit Hanauer Kennzeichen stiegen und davonfuhren. Es handelte sich um drei Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Sie waren zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß und schlank, wobei einer der drei etwas kräftiger gewesen sein soll. Sie hatten schwarze Haare. Einer der Täter hatte etwas längere Haare, einen Bart und trug eine dicke Goldkette um den Hals. Außerdem beschrieb die Frau die Männer als südländisch aussehend. Alle hätten dunkle, sportliche Kleidung getragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 2712-0 entgegen.

6. Nicht alles ist Gold, was glänzt - Polizei warnt vor Betrugsmasche, Oberursel, Donnerstag, 20.06.2024

(da)Die Polizei warnt vor möglichen Trickbetrügereien mit gefundenen Goldringen in Oberursel. Wie das Fundbüro der Schutzfrau vor Ort, Polizeihauptkommissarin Ina Selzer, in den vergangenen Tagen mitteilte, wurden in den vergangenen Tagen vermehrt minderwertige Ringe in Goldoptik abgegeben. Die Gesamtumstände lassen vermuten, dass die Ringe für eine Betrugsmasche eingesetzt wurden. Bei dieser Masche sprechen die Betrüger ihre Opfer auf offener Straße an. Sie hätten gerade einen wertvollen Goldring gefunden. Da dieser Ring ihnen nicht passen würde, wollen sie ihn gegen einen (geringen) Finderlohn an die Angesprochenen weitergeben. Meist werden diese Angebote noch mit dem Hinweis auf den hohen Wert des Ringes garniert, wonach der "offizielle" Finderlohn im Fundbüro noch weitaus höher ausfallen müsste. Der Kriminalpolizei liegen derzeit keine Betrugsanzeigen in diesem Zusammenhang vor, warnt aber: Lassen Sie sich nicht auf solche Geschäfte ein! Oftmals spielen die Betrüger bei dieser Masche auch mit Ihrem schlechten Gewissen, da sie nur wenig Geld für etwas zum Essen bräuchten! In anderen Fällen warten die Betrüger nur darauf, dass Sie Ihre Geldbörse zücken, um an Ihr Bargeld zu kommen. Rufen Sie die Polizei, wenn Sie mit dieser Masche angesprochen werden!

Als Schutzfrau vor Ort ist Frau Selzer das Bindeglied zwischen der Polizei, der Stadt, aber auch allen Bürgerinnen und Bürgern in Oberursel. Als ausgebildete Polizeibeamtin sorgt sie für eine bürgernahe Präsenz in den Stadtteilen. Dabei ist sie vor allem in den vielfältigen Bereichen der Prävention tätig, steht Ihnen aber auch für alle Fragen rund um das Thema "Polizei" zur Verfügung. Sie erreichen Frau Selzer telefonisch unter (06171) 6240-20 oder per E-Mail unter svo.pst-oberursel.ppwh@polizei.hessen.de. Darüber hinaus bietet Frau Selzer regelmäßig Bürgersprechstunden im Rathaus an. Die Termine werden auf der Homepage der Stadt bekannt gegeben.

7. Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt, Bundesstraße 455 bei Kronberg, Mittwoch, 19.06.2024, 15.30 Uhr

(da)Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 455 ist am Mittwoch ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 30-Jährige mit ihrem Toyota von Oberursel in Richtung Königstein. An der Ampelkreuzung am Falkensteiner Stock (Kronberger Straße/Falkensteiner Straße) wollte sie nach links abbiegen. Dazu wartete sie zunächst an der roten Ampel. Als diese auf Grün schaltete, wollte sie abbiegen, übersah jedoch den entgegenkommenden Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, an denen ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand. Der 69-jährige Rollerfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

8. Hoher Schaden und Verletzte bei Verkehrsunfall, Bad Homburg, Am Grünen Weg, Mittwoch, 19.06.2024, 16.20 Uhr

(da)Am Mittwoch ereignete sich in Bad Homburg ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 16.20 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit einem Toyota die Straße "Am Grünen Weg" und wollte nach rechts auf den Südring abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Smart und kollidierte mit dessen Front. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Smart und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt wird. Der Smart und der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 22-jährige Toyota-Fahrer und die 19-jährige Smart-Fahrerin wurden leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell