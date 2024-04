POL-LIP: Detmold. Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jungen.

Lippe (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (24.04.2024) gegen 1 Uhr versuchten Unbekannte eine Spielothek in der Rathausstraße zu überfallen. Zwei mit Sturmhauben maskierte Täter betraten die Spielhalle und forderten von einem Mitarbeiter die Herausgabe der Kasse. Als dieser angab, die Kasse sei bereits abgeholt worden, verlangten die Täter den Tresor. In einem günstigen Augenblick betätigte der Mitarbeiter den ...

