POL-FR: Freiburg: Zugseil von Straßenbahn-Oberleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 04.06.2024, gegen 06.00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer freistehenden Garage nach Wiechs in die Kapellenstraße gerufen. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Eine Gefahr, der Brand könnte auf andere Gebäude übergreifen, bestand nicht. In der Garage befanden sich wohl ein Motorrad, Gartengeräte sowie gelagerter Hausrat, welchem dem Brand zum Opfer ...

