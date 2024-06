Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Brand in Garage - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.06.2024, gegen 06.00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer freistehenden Garage nach Wiechs in die Kapellenstraße gerufen. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Eine Gefahr, der Brand könnte auf andere Gebäude übergreifen, bestand nicht. In der Garage befanden sich wohl ein Motorrad, Gartengeräte sowie gelagerter Hausrat, welchem dem Brand zum Opfer fiel. Die Holzzwischendecke der Garage wurde wohl auch in Mitleidenschaft gezogen. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

