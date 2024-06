Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Frontalkollision - zwei Verletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 03.06.2024, gegen 17:40 Uhr, sind auf der B 27 zwischen Jestetten und Lottstetten zwei Autos frontal kollidiert. Ein in Richtung Lottstetten fahrender Autofahrer war nach links geraten und mit dem entgegenkommenden Pkw einer 60 Jahren alten Frau zusammengestoßen. Beide Fahrenden wurden verletzt. Während der Mann mit einem Rettungswagen in eine Schweizer Klinik kam, wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verlegt. An beiden Autos entstanden Totalschäden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 30000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr Jestetten im Einsatz. Die Bundesstraße war während der Rettungsmaßnahmen komplett gesperrt.

