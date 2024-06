PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Autodieb festgenommen +++ Auf Friedhof Portemonnaie entwendet +++ Familiärer Ladendiebstahl +++ Kleingartenanlage von Dieben heimgesucht +++ Betrunken zwei Unfälle gebaut

1. Autodieb festgenommen,

Oberursel, Zeisigweg, Montag, 24.06.2024, 21 Uhr

(da)Der Polizei ist es am Dienstag gelungen, einen Autodieb festzunehmen. Der Dieb hatte am Montagabend eine Mercedes E-Klasse von einem Grundstück im Zeisigweg in Oberursel gestohlen. Mit diesem Auto suchte er zunächst unerkannt das Weite. Am Dienstagmorgen geriet er jedoch in eine Kontrolle der sächsischen Landespolizei. Bei der Überprüfung von Fahrer und Fahrzeug stellten die Beamten diverse Ungereimtheiten fest und setzten sich mit der Halterfirma des Mercedes in Verbindung. So kamen sie dem Autodieb auf die Schliche, der noch an Ort und Stelle festgenommen wurde. Es handelt sich um einen 32 Jahre alten Mann aus Polen. Der Autobesitzer aus Oberursel hatte zu diesem Zeitpunkt nicht einmal seinen Verlust bemerkt. Inwieweit der 32-Jährige nun mit den weiteren Diebstählen in Oberursel in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hierzu nimmt die Kriminalpolizei weiterhin Hinweise unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegen.

2. Auf Friedhof Portemonnaie entwendet,

Bad Homburg, Friedberger Straße, Dienstag, 25.06.2024, 12.50 Uhr

(da)Ein unbekannter Täter hat am Dienstag auf einem Friedhof in Bad Homburg ein Portemonnaie gestohlen. Eine 63-jährige Frau befand sich gegen 12.50 Uhr auf dem Waldfriedhof, als sich ihr ein Mann näherte. Wortkarg forderte er die Frau auf, sie solle "Alles hergeben!" Die Angesprochene fühlte sich dadurch bedroht und händigte ihre Geldbörse aus, mit der der Mann in unbekannte Richtung flüchtete. Bei dem Täter handelte es sich um einen 35 bis 40 Jahre alten Mann. Er war etwa 1,80 Meter groß und hatte eine normale Statur. Auf die Frau machte er einen gepflegten Eindruck. Außerdem hatte er mittellange braune Haare und braune Augen. Bekleidet war er mit einem olivfarbenen T-Shirt und einer beigen Hose. Er führte einen Rucksack mit sich und sprach akzentfreies Deutsch. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Sollten Sie die beschriebene Person gesehen haben oder weitere Hinweise in dieser Sache geben können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06171) 2712-0 an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus.

3. Familiärer Ladendiebstahl,

Weilrod, Rod an der Weil, Im Grund, Dienstag, 25.06.2024, 16 Uhr

(da)Am Dienstagnachmittag hat eine Familie in Weilrod augenscheinlich einen Ladendiebstahl begangen. Gegen 16 Uhr betrat die vierköpfige Familie einen Supermarkt in der Straße "Im Grund". Dort verstauten sie diverse Waren im Wert von über 200 Euro in einem mitgebrachten Kinderwagen. Anschließend versuchten sie den Markt durch den Kassenbereich zu verlassen. Eine Kassiererin bemerkte dies und sprach die Familie an. Diese ließ den Kinderwagen zurück, rannte auf den Parkplatz und fuhr mit einem Auto davon. Es handelte sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann. Er war etwa 1,80 Meter groß, schlank, hatte kurze braune Haare und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer beigefarbenen Mütze, einem Hemd mit beigeweißen Streifen, einer dazu passenden kurzen Hose und schwarzen Flip-Flops. Die Frau war ebenfalls etwa 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte eine normale Statur und schwarze lange Haare. Sie trug ein knielanges rosa-pink-weißes Kleid und schwarze Sandalen. Ein Kind war weiblich, ca. 6 bis 8 Jahre alt, 1,20 Meter groß, schlank mit schwarzen langen Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren. Das Mädchen trug ein weißes T-Shirt, eine bunt gemusterte Hose und weiße Turnschuhe. Von dem zweiten Kind liegt noch keine Beschreibung vor. Alle vier stiegen in ein graues Auto mit gelben Streifen und ausländischem Kennzeichen. Die Polizeistation in Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Einbruch in Schule scheitert,

Friedrichsdorf, Landwehrstraße, Montag, 24.06.2024, 18 Uhr bis Dienstag, 25.06.2024, 6.30 Uhr

(da)In der Nacht auf Dienstag haben sich Einbrecher an einer Schule in Friedrichsdorf versucht. Die Täter gelangten zwischen 18 Uhr und 6.30 Uhr auf das Schulgelände in der Landwehrstraße. Dort versuchten sie mehrfach die Eingangstür aufzuhebeln. Alle Versuche scheiterten, sodass sie unverrichteter Dinge wieder abzogen. Es blieb bei Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegen.

5. E-Bikes aus Keller gestohlen,

Friedrichsdorf, Köppern, Dreieichstraße, Sonntag, 23.06.2024, 20.30 Uhr bis Dienstag, 25.06.2024, 10.45 Uhr

(da)Am Dienstag musste ein Mann im Friedrichsdorfer Stadtteil Köppern feststellen, dass ihm zwei Elektrofahrräder gestohlen worden waren. Diese hatte er am Sonntagabend in einem Keller einer Tiefgarage in der Dreieichstraße abgestellt. Zwei Tage später, am Dienstagmorgen, waren die Räder im Wert von rund 6.000 Euro spurlos verschwunden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei bittet daher unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

6. Kleingartenanlage von Dieben heimgesucht, Oberursel, Oberstedter Straße, Montag, 24.06.2024, 22 Uhr bis Dienstag, 25.06.2024, 9.30 Uhr

(da)Diebe haben in der Nacht zum Dienstag eine Kleingartenanlage in Oberursel heimgesucht. Zwischen 22 Uhr und 9.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Gelände in der Oberstedter Straße, indem sie einen Zaun durchschnitten. Anschließend brachen sie mehrere Gartenhütten auf und erbeuteten Werkzeug und weiteres Gartenzubehör im Wert von 3.000 Euro. Der angerichtete Schaden dürfte ebenso hoch sein. Sollten Sie im Tatzeitraum etwas beobachtet haben, nimmt die Kriminalpolizei Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegen.

7. Auto durchwühlt,

Königstein, Schneidhain, Blumenstraße, Dienstag, 25.06.2024, 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr

(da)Unbekannte haben am Dienstagabend im Königsteiner Stadtteil Schneidhain ein Auto aufgebrochen. Zwischen 18.30 Uhr und 20.15 Uhr öffneten die Diebe den grauen Volvo XC60, der in der Blumenstraße geparkt war. Dem Spurenbild am Tatort nach zu urteilen, durchwühlten sie das gesamte Fahrzeug einschließlich des Kofferraums. Dabei erbeuteten sie eine Handtasche, eine Sonnenbrille, ein iPhone sowie eine Geldbörse mit sämtlichen Ausweispapieren. Der Wert der Beute dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizeistation Königstein ist nun auf Zeugensuche. Sollten Sie den Diebstahl beobachtet haben, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegengenommen.

8. Betrunken zwei Unfälle gebaut,

Neu-Anspach, Rudolf-Diesel-Straße & Hauptstraße, Dienstag, 25.06.2024, 11.45 Uhr

(da)Ein Betrunkener hat am Dienstagmittag in Neu-Anspach zwei Unfälle gebaut, bis er an einer Hauswand zum Stehen kam. Gegen 11.45 Uhr beobachteten Zeugen zunächst auf einem Parkplatz eines Supermarktes einen schwarzen BMW, der frontal in ein dort geparktes Auto fuhr. Der BMW sei jedoch einfach weitergefahren. Allzu weit schaffte er es jedoch nicht. Auf der Hauptstraße kam der BMW nämlich in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Hauswand zusammen. Hiernach war das Auto nicht mehr fahrbereit. Es entstand bei beiden Unfällen ein rund 25.000 Euro hoher Schaden. Als die Polizei an der zweiten Unfallstelle eintraf, stellten die Einsatzkräfte neben dem Unfallgeschehen an sich noch weitere Anzeichen eines vorangegangenen Alkoholkonsums fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht mit einem Wert von über 3,0 Promille. Dies bedeutete für den 63-jährigen Fahrer, dass es für ihn zur Polizeistation Usingen ging, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Weiterhin wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Sein nicht mehr fahrbereites Auto wurde zwischenzeitlich abgeschleppt.

