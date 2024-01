Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Haftbefehl nach Körperverletzung und Widerstand vollstreckt

Frankfurt am Main (ots)

Beamte der Bundespolizei vollstreckten am Samstagabend einen Haftbefehl, nachdem der eigentliche 40-jährige Geschädigte zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung geriet. Bei seiner Verhaftung leistete der Mann Widerstand.

In einer S-Bahn am Haltepunkt Frankfurt am Main Konstablerwache kam es zwischen einem unbekannten Täter und dem 40-jährigen Geschädigten zu einer körperlichen Streitigkeit, bei der der Geschädigte mittels Tritten und Schlägen angegriffen wurde. Eine Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief bislang negativ.

Im Rahmen der Personalienfeststellung bei dem Geschädigten wurde die Ausschreibung zur Verhaftung aufgrund eines Strafvollstreckungsbefehls wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bekannt. Ihm wurde die Verhaftung eröffnet und die Mitnahme zur Dienststelle erklärt. Während der Verbringung zum Dienst-Kfz sperrte sich der 40-Jährige und weigerte sich, in das Dienst-Kfz einzusteigen. Nach vorangegangener Androhung wurde er mittels einfacher körperlicher Gewalt in das Dienst-Kfz verbracht. Hierbei sperrte sich der Mann weiterhin, spuckte in Richtung eines Beamten und traf diesen an der Schutzweste. Weiterhin versuchte er in Richtung der eingesetzten Beamten zu treten.

Währen der Fahrt zur Dienststelle schlug der 40-Jährige mehrfach mit seinem Kopf gegen die Seitenwand des Autos und versuchte, fortwährend nach den Beamten zu treten. Keiner der Beamten wurde verletzt und alle Beamten konnten ihren Dienst fortsetzen.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er die nächsten 8 Monate verweilt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell