POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Bei Wohnungseinbruch Schmuck entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Unbekannte Täterschaft ist am Mittwoch gewaltsam in eine Wohnung in der Freudenstädter Innenstadt eingedrungen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben sich bislang unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Gebäude in der Straße "Marktplatz" verschafft. Im Inneren einer Wohnung durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räume und das Mobiliar und entwendeten mehrere Schmuckstücke im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Eine zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe befindliche Frau kommt eventuell als mögliche Mittäterin in Betracht. Diese wird wie folgt beschrieben: Etwa 50 bis 60 Jahre alt und circa 160 cm groß. Sie hatte eine kräftige Figur und war von südländischem Erscheinungsbild mit dunklen und hochgesteckten Haaren. Zudem soll sie elegant gekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei in Calw hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

