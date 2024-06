POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Verkehrsunfall mit Verletzten - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Noch unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag in ein Einfamilienhaus in Pforzheim eingedrungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 14:30 Uhr und Freitag, 09:00 Uhr zunächst gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße "Kurze Steig". Dort durchsuchten ...

