POL-REK: 240422-3: Zwei Einbrüche in Frechen-Bachem

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Kriminalpolizei sucht Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem Unbekannten, der im Verdacht steht am Freitagabend (19. April) gegen 21.15 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Frechen eingebrochen zu sein. Der Mann mit Dreitagebart soll circa 35 bis 45 Jahre alt und etwa 175 cm groß sein. Er soll mit einer ...

