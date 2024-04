Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240422-1: Mutmaßliche Autoknacker vorläufig festgenommen

Kerpen (ots)

Aufmerksame Zeugin verständigte die Polizei

Am Samstagmittag (20. April) hat eine Zeugin (33) zwei Autoknacker (23, 27) auf frischer Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Beamte nahmen die Verdächtigen kurze Zeit später vorläufig fest. Die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 12.45 Uhr habe die 33-Jährige das klirrende Geräusch von zerberstendem Glas vernommen. Schon zuvor habe sie die verdächtigen Männer dabei beobachtet, wie sie in die geparkten Autos an der Antoniusstraße in Kerpen-Sindorf schauten. Jetzt konnte sie eine Person erkennen, die mit dem Oberkörper durch ein zerschlagenes Seitenfenster in einen Ford griff. Während die aufmerksame Zeugin den Polizeinotruf wählte, flüchteten die unbekannten Täter.

Die alarmierten Polizisten fanden die Flüchtigen wenig später auf dem Bahnsteig des Sindorfer Bahnhofs. Die polizeibekannten Männer führten Taschen mit neuwertigen Kleidungsstücken mit sich, an denen noch die Verkaufsetiketten angebracht waren. Ermittlungen ergaben, dass sie kurz zuvor aus einem nahegelegen Bekleidungsgeschäft an der Kerpener Straße entwendet wurden.

Die Beamten fertigten mehrere Anzeige unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeugen und des Ladendiebstahls. Die beiden Festgenommen brachten die Polizisten in Gewahrsamszellen einer Polizeiwache. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell