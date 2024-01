LPI-SHL: Führen eines Kfz unter Einfluss berauschender Mittel

Zella-Mehlis (ots) - Am 26.01.2024 zwischen 19.13 Uhr und 19.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in die Garagen der freiwilligen Feuerwehr im Sommerauweg in Zella-Mehlis gewaltsam einzudringen, so dass die Alarmanlage auslöste. An einem Garagentor konnten Hebelspuren sowie eine beschädigte Kunststoffscheibe festgestellt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 2500,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

