Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240418-3: Flüchtiger Straßenräuber sorgt für Autobahnsperrung

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Am Mittwochnachmittag (17. April) hat ein bislang unbekannter Täter in Kerpen-Sindorf die Halskette eines Mannes (67) entwendet. Weil der Verdächtige zu Fuß über die Autobahn (A) 61 flüchtete, sperrten Polizisten die Fahrspuren in Richtung Koblenz kurzzeitig ab. Mit Unterstützung eines Hubschraubers und eines Diensthundes suchten die Beamten nach dem etwa 18-jährigen und 175 Zentimeter großen Mann, der zur Tatzeit einen grauen Trainingsanzug und weiße Schuhe getragen haben soll.

Hinweise zu dem Täter nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Unbekannte den 67-Jährigen gegen 18 Uhr vor dem Bahnhof in Kerpen-Sindorf angesprochen und ihm im nächsten Moment seine Kette vom Hals gerissen haben. Anschließend sei der junge Mann zu Fuß über den Bahnsteig und den Bahnhofsparkplatz in Richtung eines nahegelegenen Reiterhofes geflüchtet. Der Geschädigte blieb unverletzt.

Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach dem Flüchtigen auf. Passanten berichteten, dass sie gesehen haben, wie der Verdächtige die Böschung in Richtung der A 61 hochgelaufen sei. Mehrere Autofahrer meldeten kurz darauf einen Fußgänger am Seitenstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Koblenz. Die Beamten stoppten den Verkehr, um mit einem Diensthund am Fahrbahnrand und dem angrenzenden Grünstreifen nach dem Verdächtigen zu suchen. Ein Hubschrauber unterstützte aus der Luft bei der Absuche.

Im Anschluss an die Suchmaßnahmen fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Raubes. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell