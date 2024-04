POL-REK: 240417-4: Fußgängerin von Pkw angefahren

Bergheim (ots) - Versicherungskennzeichen abgelaufen Am Dienstagnachmittag (16. April) ist ein E-Scooterfahrer (44) in Bergheim bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Gegen 15.30 Uhr fuhren alarmierte Polizisten zu einem Verkehrsunfall an der Landesstraße (L) 361. Hier war ein 44-Jähriger mit seinem E-Scooter auf dem Radweg gestürzt. Er sei ...

