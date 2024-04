Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240417-1: Unbekannter Täter droht mit Messer - Zeugensuche

Frechen (ots)

Polizei fahndet nach flüchtigem Verdächtigen

Am Dienstagmorgen (16. April) hat in Frechen ein bislang unbekannter Mann auf einem E-Bike einen Schüler (16) auf dem Schulweg mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe der Geldbörse genötigt. Die Polizei fahndet nach dem 20 bis 25 Jahre alten und 170 bis 175 Zentimeter großen Mann mit dunklem Oberlippenbart. Zur Tatzeit soll er eine lila Jacke, eine graue Trainingshose und eine schwarze Kappe, schwarze Turnschuhe und einen Kapuzenpullover getragen haben.

Hinweise zu dem Täter nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Unbekannte den Schüler gegen 6.30 Uhr an der Ecke der Elisabethstraße und der Johannistraße nach der Uhrzeit gefragt haben. Unvermittelt habe er ein Küchenmesser in seiner Hand gehalten und den Jugendlichen aufgefordert ihm sein Geld zu geben. Mit der Geldbörse des Geschädigten sei der Unbekannte in Richtung der Kölner Straße geflüchtet. Erst am Nachmittag vertraut sich der Jugendliche einem Erwachsenen an. Gemeinsam verständigte man die Polizei und erstattete eine Anzeige. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell