POL-REK: 240417-3: E-Scooterfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergheim (ots)

Versicherungskennzeichen abgelaufen

Am Dienstagnachmittag (16. April) ist ein E-Scooterfahrer (44) in Bergheim bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Gegen 15.30 Uhr fuhren alarmierte Polizisten zu einem Verkehrsunfall an der Landesstraße (L) 361. Hier war ein 44-Jähriger mit seinem E-Scooter auf dem Radweg gestürzt. Er sei laut ersten Erkenntnissen auf der L 361 in Richtung Bergheim gefahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass das Zweirad kein aktuelles Versicherungskennzeichen hat. Daher fertigten sie eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sc)

