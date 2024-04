Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher nutzen Urlaubszeit/ Am Samstag wurde der Polizei ein Einbruch in Ulm gemeldet.

Ulm (ots)

Der Einbruch in ein Haus in der Virchowstraße wurde am Samstag gegen 9 Uhr entdeckt. Offenbar waren Unbekannte in den Tagen zuvor gewaltsam durch ein Kellerfenster in das Wohnhaus eingedrungen. Die Diebe durchwühlten sämtliche Räume und Schränke auf der Suche nach Beute. Den ersten Erkenntnissen zufolge fanden sie wohl nichts Brauchbares. Die Polizei Ulm hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wer Zeugenhinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812 zu melden.

++++0623776

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell