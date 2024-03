Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) A7

Giengen/Herbrechtingen - Frau weicht Wild aus und verunfallt

Am Sonntag wich eine Frau einem Wildtier auf der Autobahn aus, 3 Personen verletzen sich schwer

Am Sonntag war eine junge Frau gg. 05.00 Uhr mit ihren zwei Begleitern auf der Autobahn A7 in Richtung Ulm unterwegs. Bei Giengen wich sie einem Wildtier aus und prallte in der Folge mit einem Wegweiserschild zusammen. Anschließend wurde sie wieder zurück auf die Autobahn abgewiesen und kam dort zum Stehen. Alle drei Insassen verletzten sich schwer. Zwei mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die A7 kurzzeitig gesperrt.

