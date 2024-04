Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240418-2: Betrüger erbeutet Schmuck - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter verschaffte sich unter Vorwand Zutritt zur Wohnung

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 160 Zentimeter großen Unbekannten. Der Mann mit Glatze und Bauchansatz steht im Verdacht, sich am Mittwochvormittag (17. April) mit einer dreisten Lüge Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Frechen-Bachem verschafft und Schmuck entwendet zu haben. Zur Tatzeit habe der Betrüger eine dunkle Weste getragen.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 12 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben. Angaben nehmen die Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen habe der Unbekannte gegen 10.15 Uhr an der Tür einer Wohnung an der Wilhelm-Leuschner-Straße geklingelt. Er habe angegeben, die Wasseranschlüsse in der Wohnung überprüfen zu müssen. In der Wohnung habe er dann die einzelnen Wasserhähne begutachtet und an den Sanitäranlagen gearbeitet. Nachdem der mutmaßliche Betrüger die Wohnung gegen 10.30 Uhr verließ, habe die geschädigte Seniorin bemerkt, dass Schmuck fehlte.

Alarmierte Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

