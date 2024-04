Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240422-2: Einbrecher stieg in Wohnung in Mehrfamilienhaus ein

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem Unbekannten, der im Verdacht steht am Freitagabend (19. April) gegen 21.15 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Frechen eingebrochen zu sein. Der Mann mit Dreitagebart soll circa 35 bis 45 Jahre alt und etwa 175 cm groß sein. Er soll mit einer Mütze, einer Daunenjacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein.

Die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder verdächtige Feststellungen zur Tatzeit gemacht haben. Angaben nehmen die Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen hatte die Bewohnerin ihre Wohnung am Fliederweg bei ihrer Rückkehr am Abend durchwühlt vorgefunden und die Polizei gerufen. Der Unbekannte mit Taschenlampe soll diverse kleine elektronische Geräte und Schuhe entwendet haben. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

