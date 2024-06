PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Ladendieb gleich zweimal in Gewahrsam +++ Einbrecher in Gaststätte +++ Schmuckdieb erfolgreich +++ Seitenscheibe eingeschlagen +++ Roller vor Freibad gestohlen

1. Ladendieb gleich zweimal in Gewahrsam, Königstein, Frankfurter Straße, Donnerstag, 27.06.2024, 10.20 Uhr

(da)Ein Ladendieb ist am Donnerstag gleich mehrfach erwischt worden. Seine Tour endete für ihn zweimal im Polizeigewahrsam. Gegen 10.20 Uhr meldete eine Zeugin einen flüchtenden Ladendieb, der aus der Königsteiner Innenstadt in Richtung Kreisel rannte. Einsatzkräfte der Polizei nahmen sofort die Fahndung auf und konnten den Dieb auf dem Parkplatz des Opel-Zoos festnehmen. Es handelte sich um einen 24-jährigen Mann aus Kronberg. Dieser hatte zuvor in einem Drogeriemarkt in Königstein mehrere Parfüms im Wert von 600 Euro gestohlen. Die Beamten konnten das Diebesgut auf seinem Fluchtweg ausfindig machen und sicherstellen. Sie begaben sich mit dem Mann zur Drogerie. Dort stellte sich heraus, dass er in den vergangenen Tagen insgesamt fünf Parfümdiebstähle begangen hatte. Außerdem fiel den Beamten auf, dass der Dieb auch ein Taschenmesser bei sich trug, dieses aber nicht für die Taten verwendet hatte. So kam er zunächst in die Gewahrsamszelle der Polizeistation. Währenddessen fertigten die Beamten die entsprechenden Anzeigen und stellten das Messer sicher. Gegen 13 Uhr, kurz nachdem der junge Mann entlassen worden war, meldeten sich Mitarbeiter eines Supermarktes in der Klosterstraße. Sie hätten soeben einen renitenten Ladendieb gestellt. Als die Beamten im Markt eintrafen, stellte sich heraus, dass es sich um den gleichen Ladendieb wie am Vormittag handelte. Diesmal hatte er Zigaretten stehlen wollen. Wieder klickten die Handschellen. Nun lautete der Tatvorwurf jedoch räuberischer Diebstahl, da er bei seiner Flucht aus dem Supermarkt, die Mitarbeiter tätlich angegriffen und bespuckt haben soll. Außerdem hatte er sich offenbar ein weiteres Messer besorgt, das er in diesem Fall ebenfalls nicht gezückt hatte. Auch dieses Messer stellten die Beamten sicher. Nachdem er ein zweites Mal die Gewahrsamszelle der Polizeidienststelle aufsuchen musste, wurde ihm nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ein Platzverweis erteilt. Zu weiteren Vorfällen kam es an diesem Tag nicht.

Ersten Ermittlungen zufolge war der 24-Jährige bei dem Parfümdiebstahl am Donnerstagmorgen in Begleitung eines Komplizen. Während der 24-Jährige den Drogeriemarkt in Richtung Kreisel verließ, sei sein Komplize in Richtung Königsteiner Innenstadt gerannt. Es handele sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann. Er habe eine grüne Baseballmütze in Camouflageoptik getragen. Sollte Ihnen der Mann aufgefallen sein, nimmt die Polizeistation Königstein Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Einbrecher in Gaststätte,

Neu-Anspach, Stahlnhainer Mühlen, Mittwoch, 26.06.2024, 23 Uhr bis Donnerstag, 27.06.2024, 9.30 Uhr

(da)Einbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag eine Gaststätte in Neu-Anspach heimgesucht. Zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Donnerstag, 9.30 Uhr drangen die Täter gewaltsam in die Innenräume des Lokals in der Straße "Stahlnhainer Mühlen" ein. Bei der Auswahl ihres Stehlguts waren die Unbekannten nicht zimperlich, so entwendeten sie Musikboxen, Bargeld, mehrere Flaschen Alkohol und sogar einen Fernseher. Der Schaden beläuft sich dadurch auf über 1.000 Euro. Bisher sind jedoch keine Täterhinweise bekannt. Sollten Sie in der besagten Nacht verdächtige Feststellungen gemacht haben, nimmt die Kriminalpolizei Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 2712-0 entgegen.

3. Schmuckdieb erfolgreich,

Oberursel, Weißkirchen, An der Untermühle, Donnerstag, 27.06.2024, 9 Uhr bis 22 Uhr

(da)Am Donnerstag schlugen Schmuckdiebe im Oberurseler Stadtteil Weißkirchen zu. Vermutlich über eine geöffnete Terrassentür gelangten die Diebe in eine Erdgeschosswohnung in der Straße "An der Untermühle". Hier nahmen sie diversen Schmuck an sich und flüchteten mit diesem unerkannt. Der Tatzeitraum kann bisher auf 9 Uhr bis 22 Uhr eingegrenzt werden. Sollte Ihnen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen sein, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel.

4. Seitenscheibe eingeschlagen,

Steinbach, Siemensstraße (Bahnhof Steinbach), Donnerstag, 27.06.2024, 6.50 Uhr bis Donnerstag, 27.06.2024, 17.30 Uhr

(da)Am Donnerstag haben Unbekannte die Seitenscheibe eines Autos in Steinbach eingeschlagen. Zwischen 6.50 Uhr und 17.30 Uhr parkte ein weißer VW-Multivan auf dem Parkplatz des Steinbacher Bahnhofs in der Siemensstraße. In dieser Zeit schlugen die Täter die Seitenscheibe des Vans ein und haben so einen mehrere hundert Euro hohen Schaden verursacht. Täterhinweise sind bisher nicht bekannt. Sollten Sie den Vorfall mitbekommen haben, nimmt die Polizeistation Oberursel Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

5. Roller vor Freibad gestohlen,

Friedrichsdorf, Dr.-Friedrich-Neiß-Straße, Donnerstag, 27.06.2024, 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr

(da)Am Donnerstag fiel ein Roller in Friedrichsdorf Dieben zum Opfer. Der Roller, ein weißer ZHEJIANG QIANJIANG Keeway im Wert von 2.500 Euro, parkte zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Dr.-Friedrich-Neiß-Straße auf dem Parkplatz des dortigen Freibads. In diesem Zeitraum überwanden Unbekannte das Lenkradschloss des Rollers und entwendeten diesen. Die Polizeistation Bad Homburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

