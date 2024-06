Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto rollt Abhang runter

Meiningen (ots)

Donnerstagvormittag (13.06.2024) stiegen ein Mann und seine Beifahrerin in der Straße "Am Dietrich" in Meiningen in ihr Auto. Der Fahrer verließ das Auto kurz danach noch einmal und aus bislang ungeklärter Ursache begann der Pkw zu Rollen. Er kam nach links von der Grundstückseinfahrt ab und nach ein paar Metern durch Gebüsch einen Abhang hinab zum Stehen. Der Fahrzeugführer hatte noch versucht, das Auto von außen anzuhalten, wobei er vermutlich mitgerissen und schwer verletzt wurde. Der Rettungswagen bracht ihn ins Krankenhaus. Die Frau im Fahrzeug blieb zum Glück unverletzt. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

