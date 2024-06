LPI-SHL: Unsichere Fahrweise - Drogeneinfluss

Heubach (ots) - Mittwochabend fuhr eine 15-jährige Mopedfahrerin mit ihrem ebenfalls 15-jährigen Mitfahrer auf der Straße zwischen Heubach und Schwalbenhaupt. In einer Linkskurve stieß sie aus ungeklärter Ursache gegen einen Bordstein, weshalb beide Personen stürzten und sich leicht verletzten. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 ...

