Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Ferienhaus Am Mühlenberg

Abentheuer (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 21.12.2023, bis Samstag, 23.12.2023, 13.00 Uhr, kam es in Abentheuer, in der Mühlenbergstraße, zu einem Einbruch in ein Ferienhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter durch das Einwerfen einer Fensterscheibe mittels eines großen Steins Zutritt in das Ferienhaus, welches sich im hinteren Teil des weitläufigen Privatgeländes "Böcking" befindet. Zuvor waren die Täter am Aufhebeln der Eingangstür gescheitert.

Im Ferienhaus betraten die Täter mehrere Räume im Erdgeschoss, öffneten Schränke und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach jetzigem Stand wurden vom Tatort eine Stereoanlage samt Lautsprecherboxen entwendet.

Kurioserweise ließen die Täter offenbar zwei mitgebrachte Bierflaschen zurück, die als Spurenträger sichergestellt wurden. Neben einer handelsüblichen Flasche Bitburger Pils (0,5l.) wurde auch eine Flasche des in der hiesigen Region relativ unbekannten "Paderborner Pilsener" (0,5l.) sichergestellt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Auch interessant dürfte die besondere Bierflasche sein. Eventuell gibt es Personen, die Auskunft über die Herkunft der Flasche geben können oder wissen, wo in der Umgebung solche Flaschen aufgetaucht sind. Informationen bitte an die Polizei Birkenfeld. (Tel. 06782/9910)

