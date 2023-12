Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem EDEKA Parkplatz

Schweich (ots)

Am Freitag, dem 22.12.2023, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des EDEKA Marktes in Schweich eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen PKW im Mittelgang des Parkplatzes rückwärts ein. Der Verursacher kollidierte vermutlich beim Ein-/Ausrangieren mit dem PKW des Geschädigten. Am PKW des Geschädigten entstand im Frontbereich Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.

