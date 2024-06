POL-HG: Einbrüche in Pkw + + + Verkehrsunfallfluchten + + + Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen + + + Frau beschädigt in Oberursel mehrere Pkw

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Straftaten

Einbrüche in Pkw

Bad Homburg, Friedberger Straße

Freitag, 28.06.2024, 15:00 Uhr bis 16:55 Uhr Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür einer in der Friedberger Straße abgestellten grauen Mercedes E-Klasse ein und entwendete eine auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200.

Bad Homburg, Landgraf-Philipp-Ring

Samstag, 15.06.2024, 09:00 Uhr bis Samstag, 29.06.2024, 16:45 Uhr Irgendwann im genannten Zeitraum verschafften sich unbekannte Täter vermutlich mit einem Funkwellenverlängerer Zugang zu einem im Landgraf-Philipp-Ring abgestellten grauen BMW 330i XDrive. Das mit Keyless Go ausgerüstete Fahrzeug wies keinerlei Aufbruchspuren auf. Aus dem Innenraum wurden der Bordcomputer und das Navigationssystem ausgebaut und entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200.

Sachbeschädigung an PKW

Oberursel, Adenauerallee / Oberhöchstadter Straße / Austraße Freitag, 28.06.2024, 23:15 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Innenstadt von Oberursel zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Gegen 23:15 Uhr beobachteten aufmerksame Passanten wie eine 41-Jährige Oberurselerin, in der Adenauerallee, mit ihrem Schlüssel mehrere PKW zerkratzte. Die alarmierte Polizeistreife konnte die Täterin in der Austraße antreffen und festnehmen. Im weiteren Verlauf konnten insgesamt 13 Kraftfahrzeuge mit Beschädigungen festgestellt werden. In der Folge wurden die eingesetzten Beamten durch die Täterin beleidigt. Diese musste im Nachgang zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau am nächsten Morgen von der Dienststelle entlassen. Zeugen melden sich unter 06171 / 6240 - 0 bei der Polizeistation in Oberursel.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Königstein im Taunus, Fuchstanzstraße

Samstag, 29.06.2024, 04:09 Uhr In der Nacht zum Samstag begaben sich Unbekannte auf das vollständig umfriedete Grundstück eines Einfamilienhauses in der Fuchstanzstraße und anschließend auf das Dach des Hauses. Hier wurde das Dach mit bisher unbekanntem Werkzeug beschädigt und geöffnet, so dass sich Zutritt in das Haus verschafft werden konnte. Das Einfamilienhaus wurde daraufhin durch die Täter vollständig durchwühlt und Schmuck, von derzeit noch nicht bekanntem Wert, entwendet. Am Haus selbst entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Königstein unter der 06174/9266-0 entgegengenommen.

Körperverletzung

Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße Samstag, 29.06.2024, 00:35 Uhr In der Nacht zum Samstag kam es um 00:35 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 35 Jahre alten Königsteinerin. Die verletzte Frau gab an, dass sie zuvor durch einen unbekannten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Durch einen Zeugen konnte der mutmaßliche Täter beobachtet und wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre alt, etwa 185 cm groß, kräftige Statur. Der Täter soll mit einer dunklen Baustellenhose und einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein und ein Tattoo am Oberarm gehabt haben. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 zu melden.

Handy entwendet

Neu Anspach, Bahnhofstraße

Samstag, 29.06.2024, 03:00 Uhr Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Handydiebstahl auf offener Straße. Ein 24-jähriger Grävenwiesbacher war zu Fuß in der Neu Anspacher Bahnhofstraße unterwegs und machte mit seinem I Phone 15 Pro Max ein Foto. In diesem Moment ergriffen zwei Täter das Handy des Geschädigten und liefen in unbekannte Richtung davon. Der Geschädigte konnte lediglich angeben, dass es sich um zwei männliche Täter mit schwarzen Haaren handelte. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeistation Usingen unter der Tel. 06081 9208-0 in Verbindung zu setzen.

Taschendiebstahl aus Handtasche

Usingen, Neuer Marktplatz

Samstag, 29.06.2024, 08:20 Uhr Am Samstagmorgen wurden einer Rentnerin Gegenstände aus der Handtasche entwendet. Die 82-jährige Usingerin wartete vor der Apotheke auf deren Öffnung. Sie trug hierbei ihre unverschlossene Handtasche über ihrer Schulter. Später fiel ihr auf, dass ihre Bankkarte und Krankenkassenkarte aus der Handtasche fehlten. Sie bemerkte nicht, dass ihr jemand in die Handtasche gegriffen und die Karten entwendet hatte. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeistation Usingen unter der Tel. 06081 9208-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

Schwerer Verkehrsunfall

Bundesstraße 456, zwischen Bad Homburg und Saalburg Samstag, 29.06.2024, 18:33 Uhr Ein 40-jähriger Usinger befuhr am Samstagabend mit seinem schwarzen Audi A3 die Bundesstraße 456 aus Bad Homburg kommend in Fahrtrichtung Usingen. In Höhe der sogenannten "Horexkurve" verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in Folge dessen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam nach der Kollision mit mehreren Bäumen zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei verletzt (Prellungen/Quetschungen) und kam im Nachgang zur weiteren Behandlung in die Hochtaunuskliniken nach Bad Homburg. Noch während der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert sein könnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Im Krankenhaus wurde sodann eine Blutentnahme zur Sicherung des Strafverfahrens durchgeführt. Neben dem gänzlich zerstörten Unfallfahrzeug wurden auch mehrere Leitpfosten und Metallpfosten inkl. Richtungspfeilen beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 45.000EUR.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Königstein im Taunus, B 8, oberhalb der Felsenkurve Freitag, 28.06.2024, 19:12 Uhr Am Freitagabend befuhr ein 28 Jahre alter Mann aus Bensheim mit seinem Fahrrad die B 8 aus Richtung Glashütten kommend. Ein 49-jähriger Frankfurter fuhr mit seinem VW Crafter in dieselbe Richtung und überholte den Fahrradfahrer, kurz oberhalb der dortigen Felsenkurve. Hierbei touchierte der PKW den Lenker des Fahrrades, sodass der Fahrradfahrer zu Fall kam und durch den Sturz leicht verletzt wurde. Der Fahrradfahrer wurde durch einen herbeigerufenen Rettungswagen erstversorgt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf etwa 900 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Friedrichsdorf OT Köppern, Köpperner Straße Freitag, 28.06.2024, 17:00 Uhr bis 18:10 Ein 54-jähriger Bad Homburger stellte seinen orangenen Dacia Duster ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Nähe eines griechischen Restaurants in der Köpperner Straße, parallel zur Fahrbahn ab. Vermutlich beim Vorbeifahren an dem beschriebenen Pkw touchierte ein anderer Verkehrsteilnehmer das geparkte Fahrzeug und beschädigte es. Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 EUR geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Tel. 06172/1200 oder unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Bad Homburg, Frankfurter Landstraße

Freitag, 28.06.2024, 21:30 Uhr bis 23:00 Uhr Ein 18-jähriger Neu-Anspacher parkte seinen roten Ford Fiesta am rechten Fahrbahnrand der Köpperner Straße. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein anderer Verkehrsteilnehmer das geparkte Fahrzeug, so dass ein großer Lackschaden an der linken Fahrzeugseite des Fiesta entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle anstatt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 EUR geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Tel. 06172/1200 oder unter kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

