Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall bei Schneeglätte - Autofahrer lebensbedrohlich verletzt

Tettnang / Bodenseekreis (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 467 ereignet hat, wurde ein Autofahrer lebensbedrohlich verletzt. Der 38-Jährige war bei nassen, winterlichen Straßenverhältnissen mit seinem Tesla von Tettnang kommend in Richtung Kressbronn unterwegs und überholte im Waldgebiet mehrere Fahrzeuge. Mutmaßlich aufgrund der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er dabei mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Lastwagen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den eingeklemmten 38-Jährigen mit technischem Gerät aus dem Tesla befreien. Ein Rettungsdienst brachte den Schwerstverletzten nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Der Fahrer des Lastwagens kam mit dem Schrecken davon. An den Fahrzeugen, die beide nicht mehr fahrbereit waren, dürfte ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro entstanden sein. Neben der Polizei und einem Großaufgebot der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst samt Notfallseelsorgern im Einsatz. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen, die voraussichtlich noch bis 17.30 Uhr andauern, musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell