Bodenseekreis (ots) - Tettnang Fahrerflucht Einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro hinterließ am Dienstag ein bislang unbekannter PKW-Fahrer an einem VW. Der Unbekannte touchierte das geparkte Fahrzeug am Dienstagmorgen in der Kaltenbergerstraße und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden ...

