Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Fahrerflucht

Einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro hinterließ am Dienstag ein bislang unbekannter PKW-Fahrer an einem VW. Der Unbekannte touchierte das geparkte Fahrzeug am Dienstagmorgen in der Kaltenbergerstraße und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Tettnang

Unbekannte stehlen Weihnachtsbäume

Unbekannte Diebe haben in der Zeit zwischen Samstag und Dienstag insgesamt über 50 Weihnachtsbäume von einem Verkaufsstand in der Klausenburger Straße gestohlen. Die Weihnachtsbäume im Gesamtwert von rund 1.500EUR standen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Tettnang-Bürgermoos. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Hagnau am Bodensee

Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall hat sich am Dienstag gegen 12:15 Uhr auf der B 31 in Hagnau ereignet. Ein 62-jähriger Renault-Fahrer war in Richtung Kirchberg unterwegs und musste Verkehrsbedingt bremsen. Einem dahinterfahrenden 33-jährigen VW-Fahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und fuhr dem Renault auf. Insgesamt entstand beim Zusammenstoß ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000EUR.

Salem

Brand einer Tanne

Am Dienstagabend ging in der Bonhoefferstraße aus unbekannter Ursache eine Tanne in Flammen auf. Gegen 21.15 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu dem Brand aus, einem Anwohner war es beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits gelungen, den Nadelbaum mit einem Gartenschlauch größtenteils zu löschen. Wie es zum Brand kommen konnte, ist aktuell nicht abschließend geklärt, die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell