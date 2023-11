Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto beschädigt

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 11.45 Uhr und 12.45 Uhr die Motorhaube eines Pkw beschädigt, der in der Spatenstraße geparkt stand. Durch die Eindellung entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Pöbelnder Mann in Gewahrsam

Weil er am Mittwochabend im Bereich der Ailinger Straße negativ aufgefallen ist und im Anschluss gegen den von der Polizei ausgesprochenen Platzverweis verstoßen hat, muss ein 26-jähriger Mann mit Konsequenzen rechnen. Der mit über zwei Promille deutlich alkoholisierte Mann hatte Passanten angepöbelt, herumgeschrien und randaliert. Weil er den Anweisungen, die Örtlichkeit zu verlassen, gleich mehrfach nicht nachkam und die Beamten kurze Zeit später erneut anrücken mussten, wurde er von den Polizisten in Gewahrsam genommen. Neben den Kosten für die unfreiwillige Übernachtung in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers erwartet ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Langenargen

Mit Waffe hantiert - Mann löst größeren Polizeieinsatz aus

Mehrere Streifen des Polizeireviers Friedrichshafen waren am Donnerstagabend in einem Wohngebiet in Langenargen im Einsatz. Ein Senior hatte offenbar in einem psychisch angeschlagenen Gemütszustand in seinem Wohnhaus mit einer Waffe hantiert, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Nachdem die Polizisten den Mann in Gewahrsam genommen hatten, wurde er in eine Klinik gebracht. Zu einer konkreten Bedrohung kam es den Ermittlungen zufolge nicht. Die Beamten stellten den kleinen Waffenschein des Mannes, zwei Schreckschusswaffen und dazugehörige Munition sicher. Die zuständige Waffenbehörde wurde über den Vorfall informiert und prüft nun, inwieweit der Mann in der Zukunft derartige Gegenstände besitzen darf.

Überlingen-Nesselwangen

Unfall mit mehreren Fahrzeugen fordert zwei Verletzte

Ein Verkehrsunfall mit insgesamt acht beteiligten Fahrzeugen war am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr die Ursache für eine mehrstündige Sperrung der Bundesstraße 31n Höhe Nesselwangen. Eine junge Honda-Fahrerin war bei winterlicher Witterung in Richtung Stockach unterwegs und überholte auf der linken Fahrspur einen Milch-Lastwagen. Mutmaßlich aufgrund der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte zunächst seitlich mit einem entgegenkommenden Kleinlastwagen und im Anschluss mit einem dahinterfahrenden Ford, der durch den wuchtigen Zusammenstoß neben der Straße zum Stehen kam. Die Honda-Lenkerin wurde zurück auf ihre Fahrspur abgewiesen, prallte dort gegen den Milchlaster, wobei sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zuzog. Umherfliegende Trümmerteile trafen dabei ein weiteres Auto. Zwar konnte ein Skoda-Fahrer, der in Richtung Überlingen unterwegs war und die Gefahr durch den Verkehrsunfall vor sich erkannte, rechtzeitig abbremsen, hinter ihm kam es jedoch zu einem wuchtigen Auffahrunfall, woraufhin ein Suzuki auf den Skoda aufgeschoben wurde. Hierbei wurde die Fahrerin des Suzuki leicht verletzt. Rettungsdienste brachten die zwei Verletzten zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Insgesamt wurden sieben Fahrzeuge zum Teil stark beschädigt, vier waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf rund 70.000 Euro. Neben der Polizei und mehreren Einsatzkräften des Rettungsdienstes war auch die Feuerwehr im Einsatz. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, die bis etwa 10.15 Uhr andauerten, musste die Bundesstraße teilweise voll gesperrt werden.

Deggenhausertal

Kollision mit Fahrradfahrer

Eine Kollision eines Pkw-Gespanns mit einem Fahrradfahrer ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr im Deggenhausertal eher glimpflich ausgegangen. Der 58 Jahre alte Fahrer des Mercedes befuhr die K 5572 von Hasenweiler her und wollte nach links auf die K 7781 in Richtung Limpach abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des 63-jährigen Radfahrers, der bergab aus Richtung Höchsten kam. Dieser versuchte noch zu bremsen, prallte jedoch trotzdem mit seinem Crossrad gegen den rechten vorderen Kotflügel des Mercedes und stürzte im weiteren Verlauf zu Boden. Der 63-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell