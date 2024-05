Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (29.05.2024) einen 62 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 45 Jahre alte Frau in der Urbanstraße sexuell belästigt zu haben. Die Frau beobachtete gegen 18.50 Uhr, wie der 62-Jährige am Spielplatz im Bereich des Urbansplatzes onaniert haben soll und sprach ihn an. Der Mann ergriff kurze Zeit später die Flucht. Polizeibeamte nahmen den 62-Jährigen im Rahmen der Fahndung im Bereich der Schützenstraße vorläufig fest und setzten ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell