PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Windschutzscheiben eingeschlagen +++ Auto zerkratzt +++ Vorfahrt missachtet - Unfall mit Leichtverletzter

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Windschutzscheiben eingeschlagen,

Oberursel, Ahornweg, Dienstag, 02.07.2024, 18 Uhr bis Mittwoch, 03.07.2024, 7 Uhr

(da)Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Oberursel an zwei Autos die Windschutzscheiben eingeschlagen. Zwischen 18 Uhr und 7 Uhr gelangten die Täter zu den im Ahornweg abgestellten Fahrzeugen. Dort fielen ihnen ein grauer Passat und ein grauer BMW zum Opfer. An beiden Autos schlugen sie die Windschutzscheiben ein und verursachten so einen Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Auto zerkratzt,

Friedrichsdorf, Am Houiller Platz, Mittwoch, 03.07.2024, 13:30 Uhr bis 13:45 Uhr

(da)Nur 15 Minuten reichten unbekannten Tätern am Mittwoch aus, um ein Auto in Friedrichsdorf zu zerkratzen. Zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr hielt ein grauer VW Golf auf dem Houiller Platz in Höhe der Hausnummer 15. In dieser kurzen Zeit zerkratzten Unbekannte die Beifahrerseite und verursachten so einen Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Vorfahrt missachtet - Unfall mit Leichtverletzter, Friedrichsdorf, Gonzenheimer Landstraße, Mittwoch, 03.07.2024, 14.30 Uhr

(da)Am Mittwochnachmittag war ein Vorfahrtsverstoß ursächlich für einen Verkehrsunfall in Friedrichsdorf, bei dem eine Beteiligte leicht verletzt wurde. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein blauer Peugeot Boxer die Brendelstraße in Richtung Gonzenheimer Landstraße. Diese wollte er überqueren, um in die gegenüberliegende Obere Römerhofstraße zu gelangen. Zur gleichen Zeit befuhr ein gelber Renault Scenic die Gonzenheimer Landstraße in Richtung Höhestraße. Der Peugeot kreuzte nun die Gonzenheimer Landstraße. Hier übersah der 55 Jahre alte Fahrer jedoch den Renault. Es kam zum Zusammenstoß. Die 59-jährige Renault-Fahrerin wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro, wobei der Renault nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell