POL-PDLD: Vermisste Jugendliche - Öffentlichkeitsfahndung

Schweighofen (ots) - Am Dienstagabend (25.06.2024), zwischen 19:15 und 22:000 Uhr, wurde am Ortseingang Schweighofen aus Richtung Windhof kommend, ein Cabriolet Smart Fortwo, Orangefarben mit schwarzem Dach und SÜW-Zulassung entwendet. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel. 06343 9334-0 oder per E-Mail ...

