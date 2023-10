Bundespolizeidirektion München: Sprayer auf frischer Tat ertappt / Graffiti verursachte hohen Sachschaden

Bundespolizeidirektion München

Am späten Donnerstagabend (26. Oktober) besprühten zwei Münchner eine S-Bahn am Bahnhof Erding. Ein Dritter spähte für sie, um mögliche Beobachter frühzeitig zu erkennen. Genützt hat es nichts, eine Streife der Deutsche Bahn Sicherheit beobachtete sie bei der Tatausführung und alarmierte die Polizei. Gegen 23 Uhr besprühten ein 28-Jähriger aus Schwabing und ein 18-Jähriger aus Freimann eine abgestellte S-Bahn auf einer Fläche von ca. 15 bis 20 m². Ein 19-Jähriger aus Giesing spähte den Nahbereich aus, um ihnen die ungestörte Tatausführung zu ermöglichen. Dabei wurden sie von einer Streife der Deutsche Bahn Sicherheit beobachtet, die die Polizei alarmierte. Die drei Sprayer entfernten sich nach Fertigstellung ihres "Werkes" und begaben sich zum Bahnhof. Hier wurden sie von einer Streife der PI Erding empfangen und kontrolliert. An der Kleidung der beiden Sprüher befanden sich zur Besprühung passende frische Farbanhaftungen. Eine hinzukommende Streife der Bundespolizei sicherte Beweise und führte alle erforderlichen Maßnahmen vor Ort durch. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Gegen die zwei "Schmierfinken" wird von der Bundespolizei wegen Sachbeschädigung, gegen ihren Freund wegen Beihilfe zur Sachbeschädigung, ermittelt. Alle drei blieben auf freien Fuß.

