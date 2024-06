Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sechsjähriges Kind nach Badeunfall im Krankenhaus

Landau (ots)

Am frühen Abend des 25.06.2024 gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei Landau gemeldet, dass ein sechsjähriges Kind in einem Landauer Freibad für einen kurzen Moment regungslos an der Wasseroberfläche des Nichtschwimmerbeckens trieb. Dank des schnellen Eingreifens der Badeaufsicht und weiterer Badegäste gelang es, das Kind aus dem Wasser zu ziehen und Reanimationsmaßnahmen einzuleiten, wodurch es das Bewusstsein zurückerlangte. Zwischenzeitlich eingetroffene Rettungskräfte und ein Notarzt übernahmen die weitere medizinische Versorgung und verbrachten das Kind zur Überwachung in ein Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt sich das Kind in Absprache mit den Eltern mit seinem Onkel im Freibad auf. Aufgrund des Verdachts einer Verletzung der Aufsichtspflicht wurde gegen den Onkel ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell